فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده در سوریه از پیشرفت مذاکرات دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد و وضعیت لبنان را "شکست‌خورده" توصیف کرد

3 ساعت پیش

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده در سوریه، روز شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴) در مجمع گفت‌وگوی منامه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولتِ سوریه توافقِ ۱۰ مارس را در میانِ خود دارند و گفت‌وگوهای میانِ آن‌ها به خوبی پیش می‌رود و هدفِ آن‌ها دستیابی به توافق است.

تام باراک همچنین اشاره کرد که در ۱۰ ماهِ گذشته، احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، با وجودِ چالش‌ها، فعالیت‌هایی داشته است. وی افزود که هدفِ ایالات متحده این است که ملتِ سوریه در کشورشان در رفاه زندگی کنند.

باراک، که سفیرِ ایالات متحده در ترکیه نیز هست، در این مجمع گفت: "آتش‌بسِ غزه بدونِ ترکیه اتفاق نمی‌افتاد، زیرا روابطِ آن‌ها با حماس به اعمالِ فشار بر این جنبش برای موافقت با آتش‌بس کمک کرد."

وی افزود: "اسرائیل از نقشِ ترکیه در مشارکت در نیروی حافظِ صلح در غزه نگران است، به دلیلِ اظهاراتِ تندی که میانِ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وجود دارد." وی همچنین اشاره کرد که اگر این تفاهم ادامه یابد و تیم‌ها در غزه پیشرفت کنند، به زودی یک توافقِ تجاری میانِ ترکیه و اسرائیل منعقد خواهد شد. باراک تاکید کرد که این دو کشور به هیچ وجه با یکدیگر واردِ جنگ نخواهند شد.

تام باراک، علاوه بر وظایفِ دیگرش، به عنوانِ فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده در لبنان نیز فعالیت می‌کند. وی در موردِ لبنان گفت که این کشور یک "کشورِ شکست‌خورده" است، بانکِ مرکزی ندارد، سیستمِ بانکیِ آن فروپاشیده است، برق ندارد و مردم به ژنراتورهای خصوصی متکی هستند. وی افزود که خدماتِ آب و حوزه‌ی آموزش برای بهبود به بخشِ خصوصی نیاز دارد.

باراک گفت: "این کشور در دستِ حزب‌الله است، به طوری که در جنوبِ کشور، آب و آموزش را تأمین می‌کند." وی افزود که حزب‌الله ۴۰,۰۰۰ سرباز دارد، در حالی که ارتشِ لبنان ۶۰,۰۰۰ سرباز دارد. سربازانِ حزب‌الله ماهانه ۲,۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند، در حالی که سربازانِ ارتشِ لبنان ۲۷۵ دلار دریافت می‌کنند. وی همچنین اشاره کرد که حزب‌الله ۱۵ تا ۲۰ هزار موشک و راکت دارد، در حالی که سربازانِ ارتشِ لبنان کلاشینکف (AK-47) دارند.

تام باراک در حاشیه‌ی این مجمع به خبرنگاران گفت که قرار است احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در این ماه با هدفِ مشارکتِ سوریه در ائتلافِ جهانی علیه داعش از واشنگتن بازدید کند.