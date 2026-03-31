عبدالله اوجالان: تحولات ایران بار دیگر اهمیت حیاتی روند صلح در ترکیه را اثبات کرد

3 ساعت پیش

عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (PKK)، در پیامی تازه که از سوی هیئت "حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها" منتشر شد، ضمن تاکید بر لزوم حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها، اعلام داشت: تحولات ایران بار دیگر حقانیت و اهمیت حیاتی روند صلح در ترکیه را به اثبات رساند.

در این گزارش که روز سه‌شنبه، ۳۱ مارس ۲۰۲۶، پس از دیدار هیئت اعزامی به جزیره امرالی منتشر شده، اوجالان مواضع استراتژیک خود را در قبال تحولات منطقه و روند صلح تشریح کرده است.

اوجالان در بخشی از پیام خود اعلام کرد که آن‌ها هیچ مشکلی با اصل "نظام جمهوری" در ترکیه ندارند. وی، ریشه بحران‌های کنونی را نه در ساختار جمهوری، بلکه در "فقدان دموکراسی" دانست و تأکید کرد که راه حل نهایی، تقویت پایه های جمهوری از طریق استقرار یک سیستم دموکراتیک جامع است.

تحلیل وضعیت منطقه و تقابل خطوط سیاسی

رهبر زندانی پ‌ک‌ک با اشاره به تحرکات نظامی و سیاسی در خاورمیانه هشدار داد که نباید به مسائل نگاهی سطحی داشت. وی با اشاره به وضعیت ایران و سوریه اظهار داشت: در حالی که شاهد برخی پیشرفت‌های مثبت در سوریه هستیم، اکنون موضوع جنگ ایران در صدر دستور کار قرار گرفته است. تحولات ایران بار دیگر حقانیت و اهمیت حیاتی روند صلح در ترکیه را به اثبات رساند.

اوجالان در تحلیل خود از سه جریان اصلی در منطقه نام برد؛ خط اسرائیل، خط قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (به رهبری بریتانیا) با هدف حفظ وضع موجود و خط دموکراسی و زیست مشترک که بر پایه روند صلح و ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک استوار است.

پایان عصر مبارزه مسلحانه

اوجالان در پایان پیام خود با تکرار فراخوان ۲۷ فوریه، به صراحت اعلام کرد که دوران مبارزه مسلحانه به‌طور کامل به پایان رسیده است. وی، بر ساخت پیوندی تاریخی میان "آناتولی" و "بین‌النهرین" تأکید کرد و ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی این دو منطقه را مبنای راه حل پایدار دانست.

پیشینه و بستر سیاسی

عبدالله اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی زندانی است، طی دهه‌های گذشته بارها بر حل مسئله کوردها از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است. انتشار این پیام در حالی صورت می‌گیرد که منطقه خاورمیانه در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خود قرار دارد و نقش "دم پارتی" به عنوان پل ارتباطی میان امرالی و فضای سیاسی خارج، بیش از پیش برجسته شده است.