عباس عراقچی به هاکان فیدان: ایران به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه متعهد است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با وزیر خارجه ترکیه، شلیک موشک از ایران به آسمان ترکیه را گزارش «کاملاً بی‌اساس» خواند و بر تعهد کشورش به رعایت حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه تأکید کرد.

خبرگزاری تسنیم، رسانه داخلی ایران، گزارش داد که امروز سه‌شنبه ۳۱ مارس، عباس عراقچی، وزیر خارجه آن کشور و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام داده و درباره آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کرده‌اند.

بر پایه گزارش، وزیر خارجه ترکیه اجلاس چهار جانبه اخیر با حضور وزرای خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر در اسلام‌آباد را مورد اشاره قرار داده و بر حمایت کشورهای منطقه از توقف جنگ و برقراری صلح و ثبات تأکید کرده است.

عراقچی نیز پیشامدهای اخیر مربوط به جنگ را مورد توجه قرار داده است و بر مسئولیت دولت‌ها برای محکوم ‌کردن حملات آمریکا و اسرائیل «به ‌ویژه به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بناهای تاریخی و فرهنگی، زیرساخت‌های تولیدی و انرژی و نیز مناطق مسکونی» تأکید کرده است.

او همچنین تهدیدات آمریکا مبنی بر حمله به زیرساخت‌های انرژی و تولیدی ایران را «بی‌اعتنایی واضح دولت آمریکا به مبانی حقوق بین‌الملل و اصول انسانی» دانست و خواستار واکنش جامعه جهانی به آن شد.

وزیر خارجه ایران در این گفت‌وگوی تلفنی گزارش‌های برخی منابع مبنی بر شلیک موشک از ایران به آسمان ترکیه را «کاملاً بی‌اساس» خواند و بر تعهد کشورش به رعایت حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه تأکید کرد. او آمادگی ایران را برای «همکاری مشترک فنی» در خصوص بررسی حملات اعلام کرد.

این در حالی است که وزارت دفاع ترکیه از رهگیری موشک پرتاب شده از ایران به آسمان آن کشور توسط سامانه دفاع موشکی ناتو خبر داده است.

ب.ن