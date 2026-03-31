اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و وزیر دفاع هلند، حملات به اقلیم و نیروی پیشمرگ را محکوم کردند و نگرانی عمیق خود را از جنگ و تنش در منطقه ابراز نمودند.

عصر امروز سه‌شنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و دیلان یشیل‌گوز، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع هلند، گفت‌‌وگوی تلفنی انجام دادند.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این مکالمه تلفنی دو طرف درباره توسعه روابط دوجانبه، آخرین تحولات اقلیم کوردستان، عراق و منطقه گفت‌وگو کردند.

معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع هلند، اصلاحات در وزارت امور پیشمرگ را ستود و بر حمایت کشورش از نیروی پیشمرگ به خصوص در رویارویی با تروریسم و تهدیدات تروریست‌های داعش تأکید کرد.

مسرور بارزانی نیز با اشاره به اهمیت پیشبرد روابط دوجانبه، از وجود حمایت و هماهنگی مستمر بین پادشاهی هلند و اقلیم کوردستان در زمینه‌های امنیتی و توسعه اقتصادی، قدردانی کرد.

ب.ن