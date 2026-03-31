هیئت پارت دموکرات و نوری المالکی پیامدهای تحولات نظامی منطقه برای عراق را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس ائتلاف دولت قانون از یک هیئت بلندپایه پارت دموکرات کوردستان استقبال کرد و دو طرف تحولات نظامی منطقه و پیامدهای آن برای امنیت داخلی عراق را بررسی کردند.
عصر امروز سهشنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۶، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در دفتر خود در بغداد از یک هیئت بلندپایه پارت دموکرات کوردستان به ریاست فاضل میرانی، دبیر دفتر سیاسی این حزب استقبال کرد.
در این دیدار به طور فراگیر اوضاع امنیتی عراق در رابطه با جنگ جاری منطقه مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف تحولات سریع نظامی در منطقه را مورد توجه قرار داده و پیامدهای غیرمنتظره آن برای عراق را بررسی کردند.
همچنین بر ضرورت تقویت ثبات داخلی، حفظ نهادهای دولت و تحکیم جبهه میهنی در برابر پیشامدهای خارجی که امنیت و حاکمیت کشور را تهدید میکنند، تأکید شد.
در این دیدار مسائل مهم سیاسی و اولویتدار از جمله استحقاقات قانونی و انتخاب رئیسجمهور به عنوان گام اصلی در راستای تثبیت روند سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفت.
