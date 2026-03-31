کشته شدن دو عضو حشدالشعبی در حمله هوایی به غرب عراق

اربیل (کوردستان۲۴) – هیئت حشد‌الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله هوایی امروز سه‌شنبه ۳۱ مارس در غرب عراق، دو جنگجوی آن کشته شدند و آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله دانست.

عراق به جنگ خاورمیانه که با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، کشیده شده است.

گروه‌های مسلح طرفدار ایران مسئولیت حملات به منافع آمریکا در عراق و سراسر منطقه را بر عهده گرفته‌اند، در حالی که حملات هوایی نیز این گروه‌ها را هدف قرار داده است.

در این بیانیه در مورد حمله هوایی که یک ایست بازرسی در استان انبار را هدف قرار داد، آمده است: «این حمله فجیع منجر به شهادت دو جنگجو و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.»

حشد‌الشعبی به عنوان نیروهای بسیج مردمی شناخته می‌شود و اکنون بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می‌آید، اگرچه شامل جناح‌های طرفدار ایران نیز می‌شود.

در جنوب عراق، مقامات امنیتی گفتند که یک پهپاد در یک میدان نفتی سقوط کرده است، اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

بسیاری از عملیات نفتی در عراق از زمان آغاز جنگ متوقف شده است.

نیروهای حشد‌الشعبی همچنین اعلام کردند که مواضع آنها در جرف‌الصخر هدف قرار گرفته است، اما هیچ تلفاتی نداشته است.

جرف‌الصخر، یکی از پایگاه‌های کتائب حزب‌الله، از گروه‌های طرفدار ایران است که در فهرست سیاه ایالات متحده، قرار دارد.

ای‌اف‌پی/ب.ن