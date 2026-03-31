رئیسجمهور ایران میگوید کشورش «اراده» پایان دادن به جنگ را دارد اما به دنبال تضمین است
اربیل (کوردستان۲۴) – مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، امروز سهشنبه ۳۱ مارس، اعلام کرد که ایران «اراده لازم» برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده و اسرائیل را دارد. او تأکید کرد که تهران به دنبال تضمینهایی است که این درگیری دوباره شعلهور نشود.
این اظهار نظر رئیسجمهور - که باعث رونق بازارها در ایالات متحده شد - پس از یک روز حملات سنگین به ایران و پس از هشدار شدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیان شد.
سپاه پاسداران تهدید کرد که در صورت تداوم حمله به مقامات ایرانی در «ترورهای هدفمند»، از روز چهارشنبه علیه شرکتهای پیشرو فناوری آمریکایی مانند گوگل، متا و اپل اقدام تلافیجویانه انجام خواهد داد.
پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس شورای اروپا گفت که ایران «اراده لازم برای پایان دادن به این درگیری را دارد، مشروط بر اینکه شرایط ضروری - به ویژه تضمینهای لازم برای جلوگیری از تکرار تجاوز - برآورده شود.»
تهران در پاسخ به طرح ۱۵ مادهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ در هفته گذشته، پیشنهاد متقابلی را ارائه کرده بود که خواستار سازوکاری بود که تضمین میکرد اسرائیل و آمریکا به جنگ باز نمیگردند.
