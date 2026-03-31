اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق، اعلام کرد که کشورش به طور رسمی وارد جنگ نشده است، اما به دلایل موقعیت جغرافیایی و گسترش درگیری‌ها بین آمریکا و ایران به بخشی از میدان جنگ تبدیل شده است.

سه‌شنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۶، فواد حسین، وزیر خارجه عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه الحدث، گفت: عراق بدون اینکه به طور رسمی تصمیم گرفته باشد خود را در میان جنگ می‌بیند و دلیل آن موقعیت جغرافیایی‌اش است.

وی افزود که درگیری‌های تهران و واشنگتن، به عراق و کشورهای حوزه خلیج کشیده شده است و این عراق را درگیر تنش‌ها کرده است.

او تأکید کرد که گروه‌های شبه‌نظامی عراق حق تصمیم‌گیری در خصوص مسائل سرنوشت‌ساز از جمله جنگ و صلح را ندارند و ضعف مدیریت داخلی موجب توسعه تنش شده است.

فواد حسین، گفت: کشورهای همسایه مانند اردن و کشورهای حوزه خلیج به تهدیداتی که از عراق متوجه‌شان شده است، به شدت اعتراض کرده‌اند.

وی اظهار داشت که دولت عراق هرگونه حمله به کشورهای همسایه را نقض قانون اساسی می‌داند و یادآور شد که برای تحقیق در خصوص حملات کمیته ویژه تشکیل شده است.

وزیر خارجه عراق نگرانی خود از خروج نمایندگی‌های دیپلماتیک از کشورش را به دلیل وخامت اوضاع امنیتی ابراز داشت.

با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شبه‌نظامیان غیرقانونی عراق، نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا و منافع آن کشور را در عراق و منطقه مورد حمله قرار داده‌اند.

در مقابل، مقرات و پایگاه‌های نیروهای حشدالشعبی عراق که شبه‌نظامیان بخشی از آن هستند، مورد هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت و در اثر آن شماری از نیروهایشان کشته شدند.

