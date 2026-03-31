حضور پایگاه‌های حشد شعبی در مناطق مسکونی زیر ذره‌بین

1 ساعت پیش

هم‌زمان با تداوم تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مرتبط با جنگ میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره‌ی امنیت داخلی عراق، به‌ویژه در شهر کرکوک، افزایش یافته است؛ جایی که حضور پایگاه‌های حشد شعبی در مناطق شهری، به‌گفته‌ی ساکنان، به عاملی برای ایجاد ترس و احتمال کشیده شدن ناخواسته‌ی این مناطق به درگیری‌های نظامی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، وجود چندین پایگاه نظامی و سیاسی وابسته به نیروهای حشد شعبی در داخل شهر کرکوک، موجب نگرانی جدی ساکنان شده است. شهروندان می‌گویند نزدیکی این پایگاه‌ها به مناطق مسکونی، مدارس و مراکز عمومی، خطرات احتمالی ناشی از حملات هوایی یا درگیری‌های نظامی را افزایش داده است.

به گفته‌ی منابع محلی، بخشی از این پایگاه‌ها در دوره‌های اخیر تخلیه شده‌اند، اما همچنان چندین مرکز فعال در نقاط مختلف شهر باقی مانده‌اند که در برخی موارد هدف حملات قرار گرفته یا در معرض تهدید قرار دارند.

درخواست برای انتقال پایگاه‌ها به خارج از مناطق مسکونی

شماری از ساکنان کرکوک در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده‌اند که ادامه‌ی حضور این پایگاه‌ها در داخل شهر، زندگی روزمره‌ی آنان را تحت تأثیر قرار داده و احساس ناامنی ایجاد کرده است.

آن‌ها خواستار انتقال این مراکز نظامی به خارج از محدوده‌های شهری شده‌اند تا خطرات احتمالی برای غیرنظامیان کاهش یابد. به گفته این شهروندان، در شرایط کنونی، هرگونه تشدید تنش می‌تواند مستقیماً مناطق مسکونی را در معرض آسیب قرار دهد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، سطح درگیری‌ها و تنش‌های نظامی در منطقه افزایش یافته و برخی گروه‌های مسلح در کشورهای مختلف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این تحولات نقش‌آفرین بوده‌اند.

در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که وجود پایگاه‌های نظامی در مناطق شهری، می‌تواند احتمال کشیده شدن ناخواسته‌ی شهرها به درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش دهد، به‌ویژه اگر این پایگاه‌ها به‌عنوان اهداف نظامی تلقی شوند.

تحولات اخیر و کشف تجهیزات نظامی

در یکی از رویدادهای اخیر، نیروهای امنیتی عراق در کرکوک موفق شدند تعدادی موشک و سکوی پرتاب را کشف و ضبط کنند که به گفته منابع امنیتی، آماده استفاده برای هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی بوده‌اند.

این رویداد بار دیگر نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های نظامی در داخل مناطق شهری و پیامدهای آن برای امنیت عمومی را افزایش داده است.

پیشینه‌ی حضور حشد شعبی در کرکوک

حضور نیروهای حشد شعبی در کرکوک به‌ویژه پس از تحولات اکتبر ۲۰۱۷ افزایش یافت؛ زمانی که این نیروها به‌همراه دیگر نیروهای امنیتی عراق در مناطق مورد مناقشه مستقر شدند.

از آن زمان تاکنون، این نیروها چندین پایگاه نظامی و مراکز فعالیت در داخل شهر ایجاد کرده‌اند که اکنون به یکی از محورهای بحث در زمینه‌ی امنیت شهری و مدیریت نظامی در مناطق مسکونی تبدیل شده است.

در شرایطی که عراق تلاش می‌کند از پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای دور بماند، افزایش نگرانی‌ها در کرکوک نشان می‌دهد که چالش‌های امنیت داخلی همچنان پابرجاست.

کارشناسان بر این باورند که مدیریت نحوه‌ی استقرار نیروهای مسلح و دور نگه داشتن مناطق مسکونی از هرگونه فعالیت نظامی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی و حفظ ثبات در شهرهای حساس ایفا کند.