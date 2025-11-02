ایران میگوید سایتهای هستهای را «قویتر از قبل» بازسازی میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – ایران، امروز یکشنبه ۲ نوامبر، اعلام کرد که سایتهای هستهای آسیبدیده از حملات اسرائیل و آمریکا را «قویتر از قبل» بازسازی خواهد کرد. این در حالی است که عمان، کشور میانجی، از تهران و واشنگتن خواست تا دیپلماسی متوقفشده را احیا کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که این حملات برنامه هستهای ایران را نابود کرده است، اما میزان واقعی خسارت هنوز مشخص نیست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در جریان بازدید از سازمان انرژی اتمی کشورش، گفت که تهران «(سایتهای تخریبشده) را قویتر از قبل خواهد ساخت.»
او در ویدئویی که در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، گفت:«با تخریب ساختمانها، ما عقبنشینی نخواهیم کرد.» او افزود که دانشمندان ایرانی هنوز دانش هستهای لازم را دارند.
پزشکیان توضیح بیشتری نداد. او در اظهارات مشابهی در ماه فوریه قبل از حملات، گفت که تهران در صورت حمله، سایتهای خود را بازسازی خواهد کرد.
اسرائیل در ماه ژوئن یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران و جنگی ۱۲ روزه را آغاز کرد که در آن تاسیسات هستهای و نظامی - و همچنین مناطق مسکونی - هدف قرار گرفت و بسیاری از دانشمندان ارشد کشته شدند.
ایران با شلیک موشکهای بالستیک به سمت شهرهای اسرائیل تلافی کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در ماه ژوئیه، پس از اعلام توقف درگیریها توسط ایالات متحده، گفت که خسارات در ایران «جدی و شدید» بوده است.
اظهارات پزشکیان در حالی مطرح شد که عمان، کشور میانجی، روز شنبه از ایران و آمریکا خواست تا مذاکرات را از سر بگیرند.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در کنفرانس گفتوگوی منامه IISS در بحرین گفت:«ما میخواهیم به مذاکرات بین ایران (و) ایالات متحده بازگردیم.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، امروز یکشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که تهران «پیامهایی» در مورد از سرگیری دیپلماسی «دریافت کرده است».
عمان امسال میزبان پنج دور مذاکرات ایالات متحده و ایران بود. تنها سه روز قبل از دور ششم، اسرائیل حملات خود را علیه تاسیسات هستهای ایران آغاز کرد.
از آن زمان، ایران پس از آنکه بریتانیا، آلمان و فرانسه به دلیل «عدم پایبندی تهران به توافق هستهای ۲۰۱۵»، مکانیسم «بازگشت سریع» را فعال کردند، با بازگشت تحریمهای سازمان ملل مواجه شده است.
ایافپی/ب.ن