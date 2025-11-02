شش بازیکن کورد به تیم المپیک عراق دعوت شدند
اربیل (کوردستان٢٤) – شش بازیکن کورد توسط سرمربی تیم المپیک عراق برای شرکت در تمرینات جام ملتهای آسیا دعوت شدند.
بر پایه گزارشهای رسیده به کوردستان۲۴، عماد محمد، سرمربی تیم المپیک عراق، شش بازیکن باشگاههای اربیل، دهوک و زاخو در اقلیم کوردستان را به شرکت در تمرینات بازیهای المپیاد عراق که در دوبی برگزار میشود، دعوت کرده است.
یک منبع نزدیک به تیم المپیک عراق، به کوردستان۲۴ گفت که کمیل سعدی، دروازهبان باشگاه اربیل، علی شاخوان و ذولفقار یونس، و دو بازیکن از دهوک به نامهای یوسف امام و مصطفی نواف، و حمید علی، بازیکن اهل زاخو به دعوت سرمربی تیم المپیک عراق در تمرینات شرکت میکنند.
تیم المپیک عراق، در دبی تمرینات خود را برای مشارکت در بازیهای جام زیر ۲۳ سال ملتهای آسیا، آغاز میکند.
ب.ن