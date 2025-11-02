یک مقام رسمی: تنها برای دو هفته آب در منبع اصلی تهران باقی مانده است

28 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رسانه‌های دولتی ایران، امروز یکشنبه ۲ نوامبر هشدار دادند که به دلیل خشکسالی تاریخی، منبع اصلی آب آشامیدنی تهران در معرض خطر خشک شدن در ظرف دو هفته قرار گرفته است.

بهزاد پارسا، مدیر شرکت آب پایتخت، به خبرگزاری ایرنا گفت:سد امیرکبیر، یکی از پنج سدی که آب آشامیدنی پایتخت را تامین می‌کند، «فقط ۱۴ میلیون متر مکعب آب دارد که هشت درصد از ظرفیت آن است.»

او گفت که با این سطح، این سد فقط می‌تواند «به مدت دو هفته» به تامین آب تهران ادامه دهد.

این کلان‌شهر با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، در دامنه‌های جنوبی کوه‌های البرز که اغلب پوشیده از برف هستند، واقع شده است. این کوه‌ها تا ارتفاع ۵۶۰۰ متر ارتفاع دارند و رودخانه‌های آن مخازن متعددی را تغذیه می‌کنند.

اما این کشور در میانه بدترین خشکسالی خود در دهه‌های اخیر قرار دارد. یک مقام محلی ماه گذشته اعلام کرد که میزان بارندگی در استان تهران «تقریبا در یک قرن گذشته بی‌سابقه» بوده است.

پارسا گفت، یک سال پیش، سد امیرکبیر ۸۶ میلیون متر مکعب آب را مهار کرده بود، اما «کاهش ۱۰۰ درصدی بارندگی» در منطقه تهران رخ داده بود.

پارسا جزئیاتی در مورد وضعیت سایر مخازن موجود در سیستم ارائه نکرد.

به گفته رسانه‌های ایران، جمعیت تهران روزانه حدود سه میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند.

به عنوان یک اقدام صرفه‌جویی در مصرف آب، گزارش شده است که در روزهای اخیر آب چندین محله قطع شده است، در حالی که قطعی‌های مکرر در تابستان امسال وجود داشته است.

در ماه‌های ژوئیه و اوت، دو تعطیلی رسمی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی اعلام شد و قطع برق تقریبا هر روز در بحبوحه موج گرما رخ می‌دهد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در آن زمان هشدار داد: «بحران آب جدی‌تر از آن چیزی است که امروز مورد بحث قرار می‌گیرد.»

ای‌اف‌پی/ب.ن