فضای سبز در اقلیم کوردستان به ۲۰ درصد افزایش یافته است

اربیل (کوردستان٢٤) – دولت اقلیم کوردستان، به عنوان بخشی از چشم‌انداز راهبردی خود برای توسعه پایدار و مبارزه با تغییرات آب و هوایی، همچنان به اجرای طرح‌‌های بزرگ زیست‌محیطی با هدف حفاظت از طبیعت و افزایش پوشش سبز اقلیم ادامه می‌دهد. این تلاش‌ها با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه اهداف مربوط به اقدامات آب و هوایی، همسو هستند.

طبق آخرین آمار، راهبرد بلندمدت زیست‌محیطی اقلیم کوردستان و اقدامات آن برای جلوگیری از بیابان‌زایی نتایج ملموسی به همراه داشته است. در دوره تصدی کابینه نهم، فضای سبز در اقلیم کوردستان از ۱۵٪ به ۲۰٪ افزایش یافته است. این رشد در تضاد کامل با مرکز و جنوب عراق است که در آن بیابان‌زایی به طور روزانه در حال گسترش است و فضای سبز به زیر ۱۵٪ کاهش یافته است.

در اربیل، پوشش سبز با ۶۷۲ پارک، باغ و بلوار، به ۱۹.۸٪ رسیده است.

سلیمانیه ۶۰۴ پارک و فضای سبز دارد که به نرخ پوشش ۱۹.۶٪ دست یافته است.

دهوک با ۳۶۷ پارک و نرخ پوشش سبز ۲۷.۶٪، در اقلیم پیشرو است.

حلبچه، با ۵۴ پارک، نرخ ۱۵٪ مساحت سبز را حفظ کرده است.

قوانین حفاظت از محیط زیست در اقلیم کوردستان بر هدف دوگانه حفظ طبیعت در عین ترویج پیشرفت پایدار تاکید دارند. در این چارچوب، و به ویژه در دوره کابینه فعلی، دولت تصمیم گرفته است که هر طرح مصوب باید ۲۵٪ از کل مساحت خود را به توسعه فضای سبز اختصاص دهد.

از جمله ابتکارات راهبردی کلیدی، طرح کمربند سبز اربیل است، یک کریدور سبز دایره‌ای که به عرض دو کیلومتر در اطراف اتوبان ۱۵۰ متری که شهر را احاطه کرده است، امتداد دارد. این طرح کاشت هفت میلیون درخت زیتون و پسته و ایجاد ده مخزن آب را در نظر دارد. انتظار می‌رود که انتشار دی اکسید کربن را سالانه ۱۴۰۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰۰ تن کاهش دهد.

کمربند سبز اربیل بیش از یک طرح زیست‌محیطی را نشان می‌دهد. این تعهدی برای آینده‌ای سالم‌تر است، فراتر از بهبود کیفیت هوا و کاهش گرما و گرد و غبار. این ابتکار با هدف افزایش تولید کشاورزی محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید انجام می‌شود. همانطور که در بیانیه چشم‌انداز این طرح آمده است: «این کمربند نه تنها اطراف اربیل است؛ بلکه آینده ما را نیز در بر می‌گیرد.»

