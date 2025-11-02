جامعه مدنی مسیحیان در اربیل اظهارات رئیس اتحادیه میهنی کوردستان را محکوم کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – گروهی از سازمانهای جامعه مدنی مسیحیان در استان اربیل، امروز یکشنبه ۲ نوامبر، با انتشار بیانیهای، اظهارات بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کوردستان، را «غیرمسئولانه» و «به دور از حقیقت» توصیف و تاکید کردند که مسیحیان در کوردستان همواره طرفدار صلح و همزیستی بودهاند.
متن بیانیه:
بیانیه خطاب به افکار عمومی در کوردستان و عراق
ما، نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی مسیحی در استان اربیل، که شامل نمایندگان (روشنفکران، معلمان، کارمندان، کشاورزان، دانشگاهیان، اساتید، دارندگان مدارک عالی، جوانان، بازنشستگان و سایرین) هستیم، اظهارات غیرمسئولانه آقای بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کوردستان را به طور کامل رد میکنیم.
ما، به عنوان مسیحی، همواره نیرویی برای برقراری صلح، ثبات و ترویج مدارا در کوردستان بودهایم و در تحکیم همزیستی و هماهنگی اجتماعی نقش داشتهایم. هیچ کس نباید فراموش کند که مسیحیان در سختترین دوران، زمانی که اقلیم از هر طرف با چالشهایی روبرو بود، محل کلیسای سنت جوزف در عنکاوه را برای جلسات موقت پارلمان کوردستان در روستای دارهبَن ارائه دادند.
بنابراین، ما هرگونه تلاش برای سوءاستفاده یا وابستگی سیاسی را برای کشاندن نام مسیحیان یا نهادهای آنها به درگیریهای انتخاباتی یا حزبی، یا استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای حمله به احزاب دیگر، به شدت رد میکنیم. در این زمینه، سوالات زیر را از آقای بافل طالبانی میپرسیم:
1. وقتی رئیس جمهور عراق که از نزدیکان شما است، فرمان ریاست جمهوری در مورد روسای کلیساهای ما را لغو کرد، شما کجا بودید؟ آیا در آن زمان موضع روشنی در مورد این بحران بزرگ اتخاذ کردید؟
2. وقتی تعدادی از اعضای اتحادیه میهنی کوردستان در دادگاههای بغداد دادخواستی را برای لغو کرسیهای سهمیهای اختصاص داده شده به جوامع مسیحی و ترکمن مطرح کردند، شما کجا بودید؟
۳- چرا هنوز هیچ بیانیهای در مورد فردی که در رسانهها با نام ریان صادق شناخته میشود و خود را به عنوان رئیس مشترک اتحادیه میهنی کوردستان معرفی میکند، در حالی که در واقع او رهبری شبهنظامیانی را بر عهده دارد که چندین روستا و شهر مسیحینشین را در دشت نینوا تصرف کردهاند، صادر نکردهاید؟
ما مسیحیان، بار دیگر اظهارات آقای بافل طالبانی را که به دور از حقیقت است و صلح اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز را تهدید میکند، رد میکنیم. در عین حال، ما بر جایگاه ملی و تاریخی مسیحیان به عنوان ستون اساسی و تزلزلناپذیر جامعه کوردستان، جامعهای که بر صلح و همزیستی بنا شده است، تاکید میکنیم.
ب.ن