نچیروان بارزانی در سلیمانیه: مردم سلیمانیه و حلبچه، بخش مهمی از کارزار «یک میلیون به بالا»
معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان در گردهمایی انتخاباتی سلیمانیه، مردم این منطقه را به مشارکت گسترده در انتخابات و حمایت از لیستِ ۲۷۵ این حزب فراخواند
امروز، یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، کارزار انتخاباتی لیستِ ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان با حضورِ نچیروان بارزانی، معاون رئیسِ این حزب، در سلیمانیه برگزار شد.
نچیروان بارزانی در سخنرانیِ خود اظهار داشت: «از سلیمانیه به هوادارانِ پارت در سلیمانیه و حلبچه درود میفرستم. شما بخشِ مهمی از تاریخِ پارت دموکرات کوردستان هستید. پارت به شما افتخار میکند و با شما سرافراز خواهد ماند.»
معاون رئیسِ پارت دموکرات کوردستان همچنین خاطرنشان کرد: «پارت صاحبِ شماست و شما نیز صاحبِ پارت هستید؛ صاحبِ راهِ بارزانی. پارت سلیمانیه است و سلیمانیه نیز پارت است.»
فراخوان به مشارکت گسترده
نچیروان بارزانی خطاب به هوادارانِ پارت در مناطقِ سلیمانیه و حلبچه اعلام کرد: «شما نیز بخشِ مهمی از کارزار «یک میلیون به بالا» برای لیستِ ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان هستید. انتظار داریم تعدادِ آرای شما در حدِ مبارزات و تاریخِ پارت در این شهر و این منطقه باشد. یک میلیون بدونِ شما معنایی ندارد؛ باید یک میلیون باشد.»
معاون رئیسِ پارت افزود: «من پیامِ یک میلیون را برای شما آورده بودم، اما با دیدنِ شما، پیامِ من فراتر از یک میلیون رفت. ما برای تمامِ چالشهایی که در عراق در برابرِ ما قرار میگیرد، آمادهایم. مطمئن باشید که شادیِ شما، شادیِ ما و غمِ شما نیز غمِ ماست. خواستههای شما وظیفهی ماست. بگذارید واقعیتی را بگویم، نمایندگیِ پارت در این منطقه کم است، اما مطمئن باشید که برنامهی پارت برای این منطقه بزرگ است.»
نچیروان بارزانی همچنین تأکید کرد که «ما معتقدیم اقلیم کوردستان بدونِ این منطقه ناقص است و پارت نیز بدونِ این منطقه ناقص است. از این رو، غمِ شما غمِ ماست. ما در پارت به کاستیهای هر دو استانِ حلبچه و سلیمانیه و اداراتِ مستقلِ گرمیان و راپرین بیتوجه نیستیم. این کاستیها مایهی خوشحالی برای پارت نیستند، بلکه غمِ بزرگی برای پارت دموکرات کوردستان محسوب میشوند.»
تأکید بر وحدت و نفی منطقهگرایی
وی در ادامه افزود: «ما به این منطقه به عنوانِ بخشی دوستداشتنی از کوردستان مینگریم. پارت، حزبِ سراسریِ کوردستان است. پارت منطقهگرایی را فراموش کرده است و منطقهگرایی جایی در اندیشهی پارت ندارد و نخواهد داشت.»
معاون رئیسِ پارت اشاره کرد که «پارت بود که برای نخستین بار انقلابِ سراسریِ کوردستانی را برپا کرد. از این رو، هیچ عضوِ پارتی با تبعیض و تفاوت به هیچ نقطهای از کوردستان نگاه نمیکند. وقتی خیابانی در حلبچه یا در زاخو ساخته میشود، ما از آن خشنود میشویم.»
او همچنین بیان کرد: «آسمانِ سلیمانیه بخشِ زیبای کوردستان است. اگر پروازهای آسمانِ سلیمانیه کم باشد، پروازهای هوایی در کوردستان کاهش مییابد. آسمان و خاکِ ما یک نام دارند و آن هم «کوردستان» است.»
نچیروان بارزانی در ادامه گفت: «نباید منطقهی سبز و زرد وجود داشته باشد؛ باید یک منطقه باشد و آن هم منطقهی کوردستان است. درست است که کاستیهایی وجود دارد. رژیمِ بعث بیشترِ مناطق را ویران کرد و جنگِ داعش کاروانِ آبادانی و پیشرفتِ کوردستان را کُند ساخت و به پیشمرگهها حمله کرد، اما نپرسید که خونِ کدامیک از شما سبز است و خونِ کدامیک زرد. پیشمرگههای قهرمان همگی با هم از کوردستان دفاع کردند و آبادانیِ بسیاری در کوردستان ایجاد شد؛ اما هنوز به دلِ ما نیست و باید آن را سریعتر، بیشتر و بهتر کنیم.»
معاون رئیسِ پارت همچنین تأکید کرد که «مردمِ کوردستان شاهد هستند که هر جا پارت حضور داشته باشد، آبادانی و خدماترسانی بیشتر میشود. پارت این را در عمل ثابت کرده است. پارت گواهینامهی آبادانی را از مردمِ کوردستان دریافت کرده است.»
نقش تاریخی سلیمانیه و فراخوان به احیای آن
نچیروان بارزانی در پایان سخنانِ خود اظهار داشت: «زمان آن فرا رسیده است که سلیمانیه مانندِ گذشته بازگردد و پیشگامِ علم و معرفت و ابتکاراتِ سیاسی و فرهنگی باشد. سلیمانیه در قرنِ ۲۰ شهری پیشرو بود و فرزندانِ آن در تأسیس و ظهورِ مدارس و آموزش، نهادِ ارتش، دادگاهِ دولتی، نخستین دانشگاه، نخستین جنبشِ فرهنگی و جنبشهای سیاسی، ادبی و هنری مشارکت داشتند و علیهِ ستمگران بودند.»