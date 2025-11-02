مسرور بارزانی: باید بین تداوم آشفتگی و تلاش برای آبادانی یکی را انتخاب کنیم

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) –معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در کارزار انتخاباتی پارت دموکرات، گفت که باید بین تداوم آشفتگی و تلاش برای آبادانی یکی را انتخاب کنند و تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد کوردستان تقسیم شود.

تاکید بر مشارکت فعال همه در انتخابات

مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ۲ نوامبر در شهر شقلاوه ، در کارزار تبلیغاتی پارت دموکرات برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق شرکت کرد و در میان هواداران حزب سخنرانی کرد.

بارزانی که با استقبال گرم هواداران حزب روبرو شد، در سخنان خود تاکید کرد که پارت دموکرات همیشه در حال حرکت به سوی موفقیت بوده و اینبار هم به سوی موفقیت بزرگتر گام می‌نهد.

او با تاکید بر مشارکت فعال همه در انتخابات، خاطرنشان کرد:«ما در حال حاضر بر سر دوراهی قرار گرفته‌ایم، یا باید به تداوم آشفتگی و پایمال شدن حقوقمان اجازه بدهیم و بگذاریم شوونیست‌ها عراق را به دیکتاتوری و مرکزگرایی باز گردانند. یا باید با مشارکت فعال اعضای پارت دموکرات کوردستان در مجلس عراق از حقوق قانونی خود دفاع کنیم، به طوریکه دیگر حقوق مردم کوردستان در بغداد پایمال نشود. باید بین تداوم آشفتگی و تلاش برای آبادانی یکی را انتخاب کنیم.»

«نتوانستند ما را متوقف کنند.»

مسرور بازرانی، هواداران پارت دموکرات را مبارزانی توصیف کرد که همیشه رودرروی توطئه‌های دشمنان کوردستان ایستاده‌اند.

همچنین ضرورت دانست که اینبار کوردها در بغداد حضور قوی داشته باشند تا دیگران به جای آنها تصمیم‌گیری نکنند. او این سئوال را مطرح کرد:«آیا تاکنون در مجلس عراق به غیر از نمایندگان پارت دموکرات کوردستان، چه کسانی از حقوق شهروندان اقلیم کوردستان دفاع کرده‌اند؟»

بارزانی گفت که باید نمایندگان پارت دموکرات در مجلس عراق، نماینده همه جوامع مختلف اقلیم کوردستان و عراق باشند.

وی با بیان اینکه دشمنان پارت دموکرات کوردستان با تمام توان خود علیه آن تلاش کرده‌اند، گفت:«نتوانستند ما را متوقف کنند.»

«پارت دموکرات خود را متعلق به سراسر کوردستان می‌داند»

مسرور بارزانی گفت:«پارت دموکرات کوردستان، یک وسیله است در راستای اهداف متعالی مردم کوردستان و همیشه خود را فدای مردم کوردستان کرده است.»

وی با بیان اینکه پارت دموکرات خود را متعلق به سراسر کوردستان می‌داند، گفت اما برخی جریان‌ها که کنترل مناطقی را در دست دارند، اجازه نمی‌دهند در آن مناطق توسعه و آبادانی انجام شود.

در خصوص تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان نیز توضیح داد که جریان‌های مشخص مانع تشکیل کابینه شده‌اند و خود به طور آشکار آن را اعلام کرد‌ه‌اند. همچنین یادآور شد که پارت دموکرات خواستار تشکیل یک دولت سراسری، یک ارتش فراگیر و یک پارلمان فراگیر است و اجازه نخواهند که دولت بر اساس منافع شخصی تشکیل شود و دولت باید بر اساس منافع ملی تشکیل شود.

معاون پارت دموکرات کوردستان، با یادآوری برخی حوادث چند ماه گذشته،‌ تعریف آزادی را مورد توجه قرار داد و گفت:«تنها کسانی می‌توانند از آزادی سخن بگویند که خود آزاد باشند و مزدور دیگران نباشد.»

«کرکوک کوردستان است»

بارزانی بار دیگر تاکید کرد:«کرکوک در نتیجه خیانت اشغال شده است، اما تکرار می‌کنم که کرکوک کوردستان است.»

وی افزود:«هرکسی به حمله به اقلیم کوردستان فکر کند با پارت دموکرات کوردستان رودررو خواهد شد.»

او خاطرنشان کرد که از راه قانون می‌توان کرکوک را به کوردستان بازگرداند و حقوق مردم کوردستان را باز پس گرفت و پارت دموکرات در راستای آن عمل می‌کند.

معاون پارت دموکرات کوردستان خواستار یکسانی همه در برابر قانون اساسی عراق شد و تاکید کرد که با اقلیم کوردستان به طور ناعادلانه رفتار می‌شود و هرگز حاضر نخواهند شد که از حقوق مردم کورد گذشت کنند.

«پارت دموکرات اجازه نمی‌دهد کوردستان تقسیم شود»

مسرور بارزانی، صراحتا گفت که پارت دموکرات اجازه نمی‌دهد کوردستان تقسیم شود و توضیح داد مردم کورد آزادیخواه هستند و هرگز تحت ستم زندگی نخواهد کرد.

همچنین تاکید کرد که پارت دموکرات، انقلاب توسعه در اقلیم کوردستان را آغاز کرده و برای پیشبرد آن به مسیر خود ادامه می‌‌دهد. «تصمیم گرفته‌ایم که کوردستان را آباد کنیم و و کوردستان را آباد می‌کنیم.»

ب.ن