نخستوزیر اقلیم کوردستان جادهی دوطرفهی حاجیعمران را افتتاح کرد
این پروژه که با هدف تسهیل تردد و رونق تجارت اجرا شده، یکی از طرحهای راهبردی کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان در بخش راهسازی به شمار میرود
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، پروژهی جادهی دوطرفهی حاجیعمران را افتتاح میکند. این پروژه یکی دیگر از طرحهای راهبردی کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان در بخش راهسازی به شمار میرود.
این پروژه علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، به رونق و توسعهی حرکت تجاری نیز کمک شایانی خواهد کرد.
جادهی دوطرفهی حاجیعمران با بودجهای بالغ بر ۳۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دینار از محل بودجهی وزارت شهرداری و گردشگری، توسط شرکت «نورث لایت» اجرا شده است. این جاده برای ۵۰ سال تردد و خدماترسانی را تضمین میکند.
طول این جاده ۲.۵ کیلومتر و عرض آن ۲۵ متر است. این در حالی است که جادهی قدیمی حاجیعمران یکطرفه و تنها هشت متر عرض داشت که همین امر مشکلات زیادی را برای تردد شهروندان و حرکت تجاری ایجاد کرده بود.
پروژه جادهی دوطرفهی حاجیعمران با استانداردهای جهانی ساخته شده و شامل امکاناتی نظیر سیستم جمعآوری آبهای سطحی، شبکهی آب آشامیدنی، شبکهی روشنایی جاده، خطکشی و علائم ترافیکی، و مکانهای ویژه توقف خودرو است.
همچنین در حاشیهی جاده و بر روی پیادهروها، بیش از هزار اصله درخت کاشته شده و ۱۷۰ نیمکت دونفره برای استراحت رهگذران نصب گردیده است. در دو طرف جاده نیز حدود ۳۰۰ متر دیوار بتنی برای جلوگیری از ریزش و رانش ارتفاعات کنارهی جاده و رفع خطر برای رهگذران و ترددکنندگان تعبیه شده است.