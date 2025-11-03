پرزیدنت بارزانی بر اجرای مادهی ۱۴۰ قانون اساسی عراق تاکید کرد
پرزیدنت بارزانی در دیدار با شیوخ و بزرگان عرب شهرستان مخمور، ضمن قدردانی از نقش آنان در حفظ مناطق خود، بر اهمیت مشارکت فعال در انتخابات و حمایت از اجرای مادهی ۱۴۰ تاکید کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان شیوخ و بزرگان عرب شهرستان مخمور بود.
بر اساس بیانیهی دفتر بارزانی، وی در این دیدار از نقشِ مثبتِ شیوخ و بزرگان عرب منطقهی مخمور و اطراف آن در حفاظت از مناطقِ خود و حمایت از همزیستی مسالمتآمیز قدردانی کرد. بارزانی بر پایبندی آنان به فرهنگِ برادری میان کوردها، عربها و دیگر اقلیتهایِ ساکن در این مناطق تاکید ورزید.
در بخش دیگری از این نشست، پرزیدنت بارزانی به اهمیتِ نقشِ شیوخ و بزرگان منطقه در انتخاباتِ آتی مجلس نمایندگان عراق اشاره کرد. او تاکید کرد که مشارکتِ فعالِ مردمِ این مناطق در انتخابات و رای دادن به جریانی که در حفاظت از مناطقِ آنان نقش داشته، برای عادیسازی اوضاع و اجرای مادهی ۱۴۰ قانون اساسی عراق حیاتی است.
ایشان همچنین در این دیدار، تحولات و چالشهایِ پیش روی روندِ سیاسی در عراق و منطقه، و نیز تغییرات و رویدادهایِ کلی را برای هیئتِ میهمان تشریح کرد.