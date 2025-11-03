1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و زلمای خلیل‌زاد، روند سیاسی عراق و انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را بررسی کردند.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز دوشنبه ۳ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از زلمای خلیل‌زاد، دیپلمات و سفیر سابق آمریکا در عراق استقبال کرد.

در این دیدار درباره اوضاع سیاسی و آخرین پیشامدهای عراق و منطقه تبادل نظر شد و روند سیاسی عراق و انتخابات مجلس نمایندگان این کشور و اوضاع داخلی اقلیم کوردستان، مورد توجه قرار گرفت.

ب.ن