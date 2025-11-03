خامنهای میگوید تا زمانیکه آمریکا از اسرائیل حمایت کند ایران با آن کشور همکاری نخواهد کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – سید علی خامنهای، رهبر ایران، امروز دوشنبه ۳ نوامبر، اعلام کرد که تهران تنها در صورتی همکاری با ایالات متحده را بررسی خواهد کرد که آن کشور سیاست خود در منطقه، از جمله حمایت از اسرائیل را تغییر دهد.
خامنهای گفت:"اگر آنها کاملا از حمایت از رژیم صهیونیستی دست بردارند، پایگاههای نظامی خود را از اینجا (منطقه) خارج کنند و از دخالت در این منطقه خودداری کنند، آنگاه میتوان (همکاری) را در نظر گرفت."
وی افزود:"ماهیت متکبرانه ایالات متحده چیزی جز تسلیم شدن را نمیپذیرد."
این اظهارات در جریان گردهمایی دانشجویان در تهران به مناسبت سالگرد تصرف سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ پس از انقلاب اسلامی که شاه مورد حمایت غرب را سرنگون کرد، مطرح شد
در اواسط ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران و جنگی را آغاز کرد که منجر به پیوستن کوتاه مدت ایالات متحده به حملات به سایتهای هستهای ایران شد.
جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، که واکنش ایران با حملات موشکی و پهپادی را در پی داشت، مذاکرات هستهای بین تهران و واشنگتن را که در ماه آوریل آغاز شده بود، از مسیر خود خارج کرد.
آتشبس بین ایران و اسرائیل از ۲۴ ژوئن برقرار شده است.
خامنهای گفت:«اگر کشور قوی شود و دشمن متوجه شود که مقابله با این ملت قوی سودی نخواهد داشت، بلکه ضرر خواهد داشت، مطمئنا مصونیت پیدا خواهد کرد.»
ایران سالها تحت تحریمهای بینالمللی، به ویژه پس از خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای و اعمال مجدد تحریمها، قرار گرفته است.
در ماه سپتامبر، سازمان ملل متحد پس از آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان این روند را آغاز کردند، تحریمها را تحت مکانیسم موسوم به «بازگشت سریع» بازگرداند.
روز یکشنبه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبهای با الجزیره گفت که تهران همچنان «آماده ورود به مذاکره» با واشنگتن است، اما فقط در مورد برنامه هستهای خود، و هرگونه مذاکرهای در مورد قابلیتهای موشکی کشورش را رد کرد.
وی افزود مذاکرات میتواند «هر زمان که آمریکاییها آماده مذاکره در شرایط برابر و بر اساس منافع متقابل باشند، از سر گرفته شود. ظاهرا آنها عجلهای ندارند. ما هم عجلهای نداریم.»
ایافپی/ب.ن