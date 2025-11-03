مسرور بارزانی درگذشت سرهنگ ریچارد ناب را تسلیت گفت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، درگذشت سرهنگ ریچارد ناب را به خانواده و دوستان او تسلیت گفت و از او به عنوان دوست مردم کورد یاد کرد.

امروز دوشنبه ۳ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد و نوشت:«مراتب تسلیت صمیمانه خود را به مناسبت درگذشت سرهنگ ریچارد ناب، که با افتخار در عملیات «تامین آسایش» خدمت کرد و پس از آن دوست مردم کوردستان باقی ماند، ابراز می‌کنم.»

نخست وزیر افزود:«به خانواده و دوستان ایشان تسلیت می‌گویم. شفقت و رهبری او هرگز فراموش نخواهد شد.»

I extend my heartfelt condolences on the passing of Colonel Richard Naab, who served with honor in Operation Provide Comfort and remained a friend of the Kurdistani people thereafter.



Condolences to his family and friends. His compassion and leadership will never be forgotten. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 3, 2025

ب.ن