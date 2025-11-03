اخبار

مسرور بارزانی درگذشت سرهنگ ریچارد ناب را تسلیت گفت

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان پیام تسلیت

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، درگذشت سرهنگ ریچارد ناب را به خانواده و دوستان او تسلیت گفت و از او به عنوان دوست مردم کورد یاد کرد. 

امروز دوشنبه ۳ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد و نوشت:«مراتب تسلیت صمیمانه خود را به مناسبت درگذشت سرهنگ ریچارد ناب، که با افتخار در عملیات «تامین آسایش» خدمت کرد و پس از آن دوست مردم کوردستان باقی ماند، ابراز می‌کنم.»

نخست وزیر افزود:«به خانواده و دوستان ایشان تسلیت می‌گویم. شفقت و رهبری او هرگز فراموش نخواهد شد.»

 

ب.ن

 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment