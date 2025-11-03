مقتدی صدر: در عراق نه فقط آب، بلکه همه چیز به هدر رفته است

رهبر جریان ملی شیعه در واکنش به بحرانِ کم‌آبی در عراق، مقاماتِ این کشور را به هدر دادنِ منابع متهم کرد

4 ساعت پیش

مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، در واکنش به بحرانِ کم‌آبی در عراق، ابراز تاسف کرد و گفت: "متاسفم برای این وضعیتی که عراق را فرا گرفته است."

دفتر مقتدی صدر اعلام کرد که وی در پاسخ به اعتراضاتِ شیوخ عشایر و کشاورزان نسبت به کمبود آب در رودخانه‌هایِ دجله و فرات، اظهار داشته است: "آنها نه تنها آب را به هدر داده‌اند، بلکه متاسفانه همه چیز را به هدر داده‌اند." منظورِ صدر، مقاماتِ عراقی و سوءمدیریتِ آنان در هدر دادنِ آب و دیگر منابعِ این کشور است.

هشدار دیده‌بان سبز عراق درباره‌ی بحرانِ آب

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، دیده‌بان سبز عراق در گزارشی اعلام کرد که این کشور برای افزایشِ سطحِ آبِ رودخانه‌هایِ دجله و فرات به بیش از سه ماه بارانِ شدید نیاز دارد. این نهاد همچنین هشدار داد که سدها در حالِ خالی شدن هستند و ذخایرِ آبی آنها رو به اتمام است.

دیده‌بان سبز عراق تاکید کرد که مسئله‌ی آب در بدترین مرحله‌ی خود قرار دارد، زیرا عراق با شدیدترین بحرانِ آبی در ۹۰ سالِ گذشته مواجه است. به گفته‌ی وزیر منابعِ آبِ این کشور، ذخایرِ آبی ممکن است در ماه‌هایِ آینده به کمتر از ۴ درصد کاهش یابد.

سفر وزیر خارجه‌ی ترکیه به بغداد برای گفتگو درباره‌ی آب

در همین راستا، هاکان فیدان، وزیر خارجه‌ی ترکیه، روز یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴)، در سفری به بغداد وارد شد. وی پس از دیدار با فواد حسین، وزیر خارجه‌ی عراق، در یک کنفرانسِ مطبوعاتی اظهار داشت: "ما با بغداد درباره‌ی همکاری‌هایِ مشترک در زمینه‌هایِ آب و تجارت گفتگو کردیم." فیدان همچنین تاکید کرد: "توافقی که با عراق در مورد مسئله‌ی آب امضا خواهیم کرد، اولین توافق از نوعِ خود خواهد بود."