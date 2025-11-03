نماینده ترامپ در عراق از توافق ترکیه و عراق بر سر مدیریت آب استقبال کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در عراق، اعلام کرد که عراق و ترکیه بر سر مدیریت آب به توافق رسیده‌اند و آن را برای «معیشت میلیون‌ها عراقی آسیب‌دیده از خشکسالی و کمبود آب، حیاتی» توصیف کرد.

دوشنبه ۳ نوامبر، مارک ساوایا، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در عراق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«تبریک به هر دو ملت: جمهوری عراق و جمهوری ترکیه.»

وی افزود:«من از دولت عراق قدردانی می‌کنم و از توافق حاصل شده بین جمهوری عراق و جمهوری ترکیه برای رسیدگی به مسائل جاری مدیریت آب بین دو کشور استقبال می‌کنم.»

نماینده ترامپ، تاکید کرد:«این توافق گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تضمین دسترسی پایدار به منابع حیاتی آب است که برای معیشت میلیون‌ها عراقی آسیب‌دیده از خشکسالی و کمبود آب، حیاتی است.»

او در پایان بر «تعهد قوی ایالات متحده به حمایت از عراق و مردم آن در دستیابی به ثبات، رفاه بیشتر و محیط زیست پایدار» تاکید کرد.

OFFICIAL STATEMENT



Congratulations to both nations: The Republic of Iraq and the Republic of Turkey.



I commend the Government of Iraq and applaud the agreement reached between the Republic of Iraq and the Republic of Turkey to address ongoing water management issues between… pic.twitter.com/9MjuIYWR9Z — Mark Savaya (@Mark_Savaya) November 3, 2025

ب.ن