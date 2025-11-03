با اجرای این طرح بیش از 135000 شهروند از خدمات برق 24 ساعته بهرهمند خواهند شد
اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت برق دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۳ نوامبر از آغاز اجرای (طرح روشنایی) در مرکز شهر رانیه خبر داد که گامی بزرگ در راستای تامین برق ۲۴ ساعته در سراسر اقلیم کوردستان است.
با اجرای این طرح، بیش از 135000 شهروند در حوزه اداری مستقل راپَرین با مرکزیت رانیه، از خدمات برق 24 ساعته بهرهمند خواهند شد. قرار است با اجرای این طرح بیش از 100 ژنراتور دیزلی خاموش شوند و وابستگی به سوخت محلی و انتشار گازهای گلخانهای کاهش یابد.
این اقدام پس از اجرای موفقیتآمیز طرح روشنایی در اربیل، سلیمانیه، دهوک، حلبچه، سوران و زاخو انجام میشود و اکنون هزاران خانوار و مشاغل از خدمات برق ۲۴ ساعته برخوردارند.
طبق آخرین دادههای وزارت برق، در حال حاضر خدمات برق ۲۴ ساعته به بیش از 1.16 میلیون مشترک در سراسر اقلیم کوردستان ارایه میشود و جمعیتی بالغ بر 4.4 میلیون شهروند را پوشش میدهد.
این آمار نشان میدهد که اربیل با ۱.۹۳ میلیون شهروند و ۵۰۴۰۰۰ مشترک، بیشترین تعداد ذینفعان را دارد و پس از آن سلیمانیه با ۱.۳۴ میلیون شهروند و ۳۵۱۰۰۰ مشترک و دهوک با ۴۹۵۰۰۰ شهروند و ۱۳۴۰۰۰ مشترک، قرار دارند.
این طرح در حلبچه، ۱۳۵۰۰۰ شهروند و ۳۸۰۰۰ مشترک، در سوران ۱۴۴۰۰۰ شهروند و ۳۹۰۰۰ مشترک، در زاخو ۲۳۸۰۰۰ شهروند و ۶۵۰۰۰ مشترک، در راپَرین ۱۳۵۰۰۰ شهروند و ۳۰۰۰۰ مشترک را شامل شده است.
تحت تعرفه طرح روشنایی، ۸۰٪ از مشترکین اکنون کمتر از هزینه ترکیبی ژنراتورهای دیزلی محله و هزینههای قبلی شبکه ملی برق را پرداخت میکنند، امری که این طرح را کارآمد و مقرون به صرفه میکند.
نخست وزیر مسرور بارزانی، در اکتبر 2024 از طرح روشنایی خبر داد و هدف آن را تامین برق 24 ساعته برای هر خانه و محل کسب در اقلیم کوردستان تا پایان سال 2026 اعلام کرد. شورای وزیران دولت اقلیم کوردستان در ماه مه به اتفاق آرا این طرح ملی را تصویب کرد.
