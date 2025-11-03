59 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تاکید کرد که نیروی پیشمرگ همیشه مدافع و محافظ دستاوردهای میهن و کیان قانونی و امنیت و آرامش اقلیم کوردستان است.

امروز دوشنبه ۳ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از فرماندهی نیروهای پشتیبانی (یک) پیشمرگ در حاجی عمران بازدید کرد و از سوی سپهبد سیهاد بارزانی فرمانده نیروهای پیشتیبانی (یک) مورد استقبال قرار گرفت.

نخست‌وزیر در دیدار با نیروهای پیشمرگ مقاومت و فداکاری آنها را ستود و تاکید کرد که نیروی پیشمرگ همیشه مدافع و محافظ دستاوردهای میهن و کیان قانونی و امنیت و آرامش اقلیم کوردستان است.

