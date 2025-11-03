هیئت امرالی با اوجالان دیدار ‌کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هیئت امرالی، پس از دیدار طولانی با رهبر زندانی پ.ک.ک، فردا درباره آن بیانیه صادر می‌کند.

هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – دم‌پارتی، معروف به هیئت امرالی، امروز دوشنبه ۳ نوامبر، جلسه‌ای تقریبا ۵ ساعته با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان -پ.ک.ک، برگزار کرد.

پروین بولدان و مدحت سنجر، اعضای این هیئت و فایق اوزگور ارول، وکیل حقوقی، در جزیره امرالی با عبدالله اوجالان دیدار کردند.

گزارش شده است که این هیئت پس از یک جلسه تقریبا ۵ ساعته از امرالی بازگشته است.

انتظار می‌رود هیئت امرالی فردا بیانیه‌ای کتبی در مورد این نشست صادر کند.

طیب تمل، معاون رئیس مشترک دم‌پارتی و مسئول رسانه حزب، در اول نوامبر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که هیئت امرالی در سوم نوامبر با اوجالان دیدار خواهد کرد.

تمل با تاکید بر اینکه گام‌های لازم باید در ماه نوامبر برداشته شود، تا مرحله دوم روند صلح در ترکیه به طور موثر و سالم پیش برود و به نتیجه برسد، گفت:«از این رو، نوامبر ماه حیاتی و مهمی برای بازدید کمیسیون پارلمان از جزیره امرالی و بحث در مورد چارچوب قانونی است.»

آخرین دیدار هیئت امرالی با اوجالان در سوم اکتبر 2025 بود.

ب.ن