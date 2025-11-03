وزارت بهداشت حماس: اسرائیل اجساد ۴۵ فلسطینی را به غزه بازگرداند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت بهداشت در منطقه تحت کنترل حماس اعلام کرد که اسرائیل امروز دوشنبه ۳ نوامبر اجساد ۴۵ فلسطینی را به غزه بازگرداند و تعداد کل اجساد تحویل داده شده تحت توافق آتش‌بس را به ۲۷۰ نفر رساند.

طبق توافق آتش‌بس که با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حاصل شد، اسرائیل قرار بود در ازای هر اسرائیلی فوت شده‌ای که بازگردانده می‌شود، اجساد ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد.

پس از شناسایی توسط پزشکی قانونی، اسرائیل امروز دوشنبه تایید کرد که اجساد تحویل داده شده توسط حماس در روز قبل متعلق به سه گروگانی است که توسط شبه‌نظامیان فلسطینی در جریان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به جنگ شد، اسیر شده بودند.

این اجساد متعلق به کاپیتان آمریکایی-اسرائیلی عمر نوترا، ۲۱ ساله در زمان ربودن، سرجوخه اوز دانیل ۱۹ ساله، و سرهنگ آصف حمامی ۴۰ ساله، عالی‌رتبه‌ترین افسر کشته شده توسط حماس، بود.

شاخه نظامی حماس اعلام کرد که این اجساد را اوایل روز یکشنبه "در امتداد مسیر یکی از تونل‌ها در جنوب نوار غزه" پیدا کرده است.

حماس هنگام اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، ۴۸ گروگان در غزه داشت که ۲۰ نفر از آنها زنده بودند.

از زمان آغاز آتش‌بس، حماس ۲۰ گروگان زنده مانده را آزاد کرده و تحویل بقایای ۲۸ اسیر فوت شده را آغاز کرده است.

از میان اسیران فوت شده، تاکنون ۲۰ نفر - از جمله ۱۸ اسرائیلی، یک تبعه تایلندی و یک نپالی - بازگردانده شده‌اند.

اسرائیل، حماس را به تعلل در بازگرداندن اجساد متهم کرده است، در حالی که حماس می‌گوید این روند کند است زیرا بسیاری از اجساد در زیر آوار غزه دفن شده‌اند.

این گروه از میانجیگران و صلیب سرخ خواسته است تا تجهیزات و پرسنل لازم را برای بازیابی اجساد در اختیارش قرار دهند.

ای‌اف‌پی/ب.ن