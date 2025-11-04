هفت روحانی از اقلیم کوردستان و کرکوک نامزد انتخابات پارلمانی عراق شدند

سخنگوی اتحادیه‌ی علمای دین اسلامِ کوردستان اعلام کرد که هفت روحانی از اقلیم کوردستان و کرکوک برای ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان عراق ثبت‌نام کرده‌اند

6 ساعت پیش

عبدالله شیرکاویی، سخنگوی اتحادیه‌ی علمای دین اسلامِ کوردستان، روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، به وب‌سایت کوردستان۲۴ گفت که هفت روحانی از اقلیم کوردستان و کرکوک خود را برای ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان عراق نامزد کرده‌اند. وی افزود که تمامیِ این نامزدها در زمینه‌های دینی، اجتماعی و خطابه به جامعه خدمت کرده‌اند.

شیرکاویی همچنین اظهار داشت که پنج تن از این روحانیون، اعضای فعال اتحادیه‌ی علمای دین اسلامِ کوردستان هستند و در تقویتِ حسِ ملی‌گرایی و خدمت به افرادِ جامعه نقش داشته‌اند.

سخنگوی اتحادیه‌ی علمای دین اسلامِ کوردستان توضیح داد که این روحانیون بر اساسِ استان‌ها و حوزه‌های انتخاباتیِ خود تقسیم شده‌اند.

پیش از این نیز در انتخاباتِ پارلمانیِ کوردستان و عراق، شماری از روحانیون نامزد شده و برخی از آنان به عنوانِ نماینده انتخاب شده بودند.

انتخاباتِ ششمین دوره‌ی مجلسِ نمایندگانِ عراق در سراسرِ این کشور و اقلیم کوردستان، در تاریخِ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.