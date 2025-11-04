دادگاه عالی مبارزه با فساد عراق، وزیر آموزش این کشور را به اتهام آسیب عمدی به اموال عمومی و حیف‌ومیل بیش از ۲۱ میلیارد دینار به دادگاه کیفری ارجاع داد

4 ساعت پیش

بر اساس اسناد منتشرشده، ابراهیم نامیس جبوری، وزیر آموزش عراق، به دلیل اتهاماتی مبنی بر آسیب عمدی به اموال عمومی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد دینار، به دادگاه کیفری معرفی شده است.

پیش از این، یک کمیته‌ی تحقیقاتی به ریاست نخست‌وزیر عراق، این وزیر را به اتهام فساد و حیف‌ومیل ۲۱ میلیارد دینار به قوه قضائیه و هیئت عالی مبارزه با فساد ارجاع داده بود.

همچنین، قوه قضائیه پیش‌تر اخطاریه‌ای برای وزیر آموزش ارسال کرده بود تا برای بازجویی در مورد اتهام جعل سند رسمی حاضر شود. طبق اسناد منتشرشده، به وزیر ۷۲ ساعت فرصت داده شده بود تا خود را معرفی کند و در صورت عدم حضور، حکم بازداشتِ او صادر می‌شد. بر اساس قانون مجازات عراق، مجازاتِ جعل سند رسمی تا ۱۵ سال حبس است.