هیئت امرالی نتایج دیدار خود با اوجالان را منتشر کرد
هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) اعلام کرد که دیدارشان با عبدالله اوجالان «بسیار مثبت» بوده و اوجالان بر تقویت برادری و روابط تاریخی میان کورد و ترک تأکید کرده است
هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پکک)، در امرالی دیدار کرد و صبح روز سهشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴)، نتایج این نشست را در بیانیهای برای افکار عمومی منتشر کرد.
بر اساس این بیانیه، دیدار میان هیئت دم پارتی و اوجالان «بسیار مثبت» بوده و نزدیک به سه ساعت به طول انجامیده است. در این نشست، دو طرف دربارهی چندین موضوع گفتوگو کردهاند که مهمترین آنها آخرین تحولات مربوط به روند جدید صلح در شمال کوردستان و ترکیه بوده است.
همانطور که هیئت امرالی اعلام کرده، اوجالان در این دیدار بر سازماندهی مجدد و تقویت برادری و روابط تاریخی میان دو ملت کورد و ترک تأکید کرده است.
در خصوص وضعیتِ سلامتِ رهبر زندانی پکک نیز، هیئت دم پارتی دوپات کرده است که «سلامتِ اوجالان بسیار خوب و روحیهی او نیز بسیار بالا بود.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که در چارچوبِ تلاشها برای حل مسئلهی کورد، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، برای سومین بار میزبان هیئت «امرالی» حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) بود.
این نشست در کاخِ ریاستجمهوری در آنکارا برگزار شد و در آن آخرین تحولات روند صلح و گامهای آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیئت دم پارتی، متشکل از پروین بولدان و میتحات سانجار، پس از این دیدار در بیانیهای اشاره کردند که «ارزیابیهای دقیقی» از مرحلهی کنونی روند صلح و جامعهی دموکراتیک انجام داده و دیدگاهها و توصیههای خود را مطرح کردهاند. آنها همچنین تأکید کردند که با اردوغان به «درکِ مشترک و اجماع» دربارهی گامهای لازم برای «سریعتر و مؤثرتر» پیش بردن این روند دست یافتهاند.
حزب کارگران کوردستان (پکک) در یک گامِ تاریخی، خروج نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرده است. این تصمیم پس از دوازدهمین کنگرهی پکک اتخاذ شد که در آن تصمیم به انحلالِ سازمانی و پایان دادن به مبارزهی مسلحانه گرفته شد.