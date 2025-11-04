یونسکو اعیاد قربان و فطر را به رسمیت شناخت
سازمان یونسکوی وابسته به سازمان ملل متحد، اعیاد قربان و فطر را به عنوانِ مناسبتهای جهانی به رسمیت شناخت.
سازمان یونسکوی وابسته به سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در چهل و سومین کنفرانسِ عمومیِ خود که در شهرِ سمرقندِ ازبکستان در حالِ برگزاری است، اعیاد قربان و فطر را به طورِ رسمی به رسمیت شناخته است. بر اساسِ این تصمیم، از این پس این دو عید به عنوانِ مناسبتهای جهانی تلقی خواهند شد.
کمیسیونِ ملیِ یونسکو در ایران نیز با انتشارِ بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم بر اساسِ پیشنهادِ جمهوریِ اندونزی و مصوبهی شورایِ اجراییِ یونسکو در دویست و نهمین دورهی نشستِ سالِ جاری اتخاذ شده است.
طبق این مصوبه، مدیرکل یونسکو از این پس سالانه پیامهای تبریکی به مناسبتِ این دو عید منتشر خواهد کرد و در آنها بر اهمیتِ فرهنگی، اجتماعی و معنویِ این مناسبتها تأکید خواهد ورزید.
در این تصمیم اشاره شده است که هدف از این اقدام، تقویتِ تفاهمِ فرهنگی، احترامِ متقابل، گسترشِ گفتوگو میانِ ادیان، تحکیمِ روابط و همبستگیهای اجتماعی و حمایت از اصولِ احترام و کرامتِ انسانی، برابری، عدالت و تنوعِ فرهنگی است.