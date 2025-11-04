سخنگوی هیئتِ محیطِ زیستِ اقلیم کوردستان اعلام کرد که پس از پایانِ تبلیغاتِ انتخاباتی، نظارتِ کاملی بر پاکسازیِ محیطِ زیست و جمع‌آوریِ تمامیِ پوسترها و بنرها خواهد شد

5 ساعت پیش

سَنعان عبدالله، سخنگوی هیئتِ محیطِ زیستِ اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت که پس از پایانِ تبلیغاتِ انتخاباتی، این هیئت نظارتِ کاملی بر پاکسازیِ محیطِ زیست و جمع‌آوریِ تمامیِ بنرها و پوسترهای تبلیغاتی خواهد داشت.

عبدالله افزود که وظیفه‌ی کمیسیون و شهرداری‌هاست که بر جمع‌آوریِ اقلامِ تبلیغاتِ انتخاباتی نظارت کنند، زیرا جمع‌آوریِ این پسماندها هزینه‌ی زیادی بر دولت تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد که تمامیِ این ضایعاتِ تبلیغاتی باید ظرفِ مدتِ ۳۰ روز جمع‌آوری شوند.

سخنگوی هیئتِ محیطِ زیستِ اقلیم کوردستان همچنین اظهار داشت که نامه‌هایی به تمامیِ استان‌ها و اداراتِ مستقلِ اقلیم کوردستان ارسال شده است تا در طولِ مبارزاتِ انتخاباتی، ملاحظاتِ زیست‌محیطی را رعایت کنند، به ویژه در موردِ عدمِ نصبِ پوستر بر روی درختان و پرهیز از استفاده از کاروان‌های خودرویی که به آلودگیِ محیطِ زیست آسیب می‌رسانند.