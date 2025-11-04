رئیسِ اداره‌ی میراثِ فرهنگی، گردشگری و صنایعِ دستیِ بانه اعلام کرد که جشنواره‌ی فرهنگیِ "هه‌لپه‌رکه"‌ی بانه به طورِ رسمی در فهرستِ رویدادهای گردشگریِ جمهوریِ اسلامیِ ایران به ثبت رسیده است

4 ساعت پیش

سعدالله عزیزی، رئیسِ اداره‌ی میراثِ فرهنگی، گردشگری و صنایعِ دستیِ بانه، روز سه‌شنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴)، به خبرگزاریِ ایرنا گفت که جشنواره‌ی سالانه‌ی "هه‌لپه‌رکه‌ی بانه" از سوی وزارتِ میراثِ فرهنگی، گردشگری و صنایعِ دستی در لیستِ رویدادهای گردشگریِ کشور قرار گرفته و به طورِ رسمی ثبت شده است.

عزیزی اظهار داشت که هه‌لپه‌رکه یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های فرهنگی و هنریِ بانه محسوب می‌شود و این جشنواره به عنوانِ یکی از مراسمِ فرهنگیِ اصیلِ کورد، توجهِ گردشگرانِ داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.

افزایشِ رویدادهای ثبت‌شده در استانِ

رئیسِ اداره‌ی میراثِ فرهنگیِ بانه افزود که با ثبتِ این جشنواره، تعدادِ رویدادهای گردشگریِ ثبت‌شده در استانِ سنندج به نُه مورد رسیده است.

وی در ادامه به دیگر رویدادهای ثبت‌شده اشاره کرد و گفت: مراسمِ "عروسیِ پیرشالیار" و "کومسای" در سطحِ بین‌المللی ثبت شده‌اند. چهار رویدادِ دیگر شاملِ "جشنِ بزرگِ نوروز در سنندج"، "نوروزِ تنگیسر"، "نوروزِ زمستانه" و "جشنواره‌ی توت‌فرنگیِ شیان" در سطحِ ملی و دو رویدادِ "مراسمِ هزار دفِ پالنگان" و "جشنواره‌ی هه‌لپه‌رکه‌ی بانه" در سطحِ استانی، و "جشنواره‌ی انگورِ حسن‌آباد و وسوکندِ بیجار" در سطحِ منطقه‌ای در فهرستِ رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده‌اند.

تأثیرِ ثبتِ جشنواره بر گردشگری

عزیزی در پایانِ سخنانِ خود بیان کرد که ثبتِ رسمیِ جشنواره‌ی هه‌لپه‌رکه‌ی بانه به عنوانِ یک رویدادِ گردشگری، تأثیرِ مثبتی بر تقویتِ جایگاهِ فرهنگیِ بانه و توسعه‌ی گردشگری در منطقه خواهد داشت.