برگزاری کارزار بزرگ انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در دهوک با حضور معاونان رهبر حزب
اربیل (کوردستان٢٤) – کارزار بزرگ انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در دهوک، با حضور معاونان رهبر حزب و استقبال پرشور مردم برگزار شد.
امروز سهشنبه ۴ نوامبر، با حضور معاونان رهبر پارت دموکرات کوردستان، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، کارزار بزرگ انتخاباتی پارت دموکرات برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق، در ورزشگاه دهوک برگزار شد.
در این کارزار که بزرگترین گردهمایی انتخاباتی منطقه بادینان دانسته میشود، معاونان رهبر پارت دموکرات برای شرکت کنندگان، سخنرانی کردند.
استان دهوک به عنوان یکی از مراکز مهم پارت دموکرات شناخته شده و هواداران این حزب حضوری چشمگیر و پروشور در حدود ۵۰ هزار نفر در این گردهمایی انتخاباتی داشتند.
دهوک از چند روز گذشته برای برگزاری این گردهمایی زمینهسازی کرده است.
