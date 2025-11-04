نچیروان بارزانی: باید پارت دموکرات کوردستان در بغداد قوی باشد تا حقوق شما حفظ شود

47 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز سه‌شنبه ۴ نوامبر، یک گردهمایی بزرگ تبلیغاتی برای لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان در انتخابات پارلمانی پیش روی عراق در دهوک برگزار شد که نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، هر دو معاون رهبر حزب، در آن حضور داشتند.

نچیروان بارزانی در سخنرانی خود خطاب به هزاران نفر از هواداران پرشور، از طرف پرزیدنت مسعود بارزانی درود فرستاد و از اتحاد و وفاداری مردم بادینان تمجید کرد.

بارزانی اعلام کرد:«بادینان و پارت دموکرات کوردستان یک قلب، یک روح و یک صدا هستند. من شک ندارم که در ۱۱ نوامبر، همه ما میراث دیگری را برای کوردها، کوردستان و پارت دموکرات کوردستان به ثبت می‌رسانیم.»

بارزانی با ابراز اطمینان کامل به قدرت حزب خود، اظهار داشت:«با یاری خداوند و حمایت شما، پیروزی از آنِ پارت دموکرات کوردستان است. من مطمئن هستم که ما یک میلیون رای و حتی بیشتر برای پارت دموکرات کوردستان به دست می‌آوریم.»

او بر پیوند تاریخی بین پارت دموکرات کوردستان و منطقه بادینان تاکید کرد و یادآور شد که «اولین شاخه پارت دموکرات کوردستان در اینجا تاسیس شد و فصل اول قیام ایلول در این منطقه آغاز شد.»

بارزانی تاکید کرد که حمایت بادینان برای حفظ دستاوردهای قانونی و ملی اقلیم کوردستان حیاتی است. او گفت:«ما نمی‌توانیم بدون حمایت شما از پارت دموکرات کوردستان و راه بارزانی، از کوردستان محافظت کنیم. پیروزی پارت دموکرات کوردستان، پیروزی کوردستان است.»

بارزانی با اشاره به چشم‌انداز سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، یادآوری کرد که «در سال ۲۰۰۵، ما قانون اساسی عراق را به همراه مردم عراق تصویب کردیم و اعلام کردیم که عراق جدید کشور ما خواهد بود. اما ۲۰ سال گذشته و هنوز قانون اساسی اجرا نشده و حقوق مردم کورد نقض شده است.»

همچنین تاکید کرد که حضور پارت دموکرات کوردستان در بغداد برای تضمین حقوق کوردها در چارچوب نظام فدرال بسیار مهم است. او گفت:«اکنون که عراق آرام است، زمان آن رسیده است پارت دموکرات کوردستان در بغداد برای اجرای قانون اساسی تلاش کند. پارت دموکرات کوردستان باید در بغداد قوی باشد تا حقوق شما حفظ شود.»

بارزانی همچنین بر دیدگاه فراگیر پارت دموکرات کوردستان تاکید کرد و اظهار داشت:«از زمان تاسیس پارت دموکرات کوردستان توسط مرحوم مصطفی بارزانی، این حزب خانه مسلمانان، مسیحیان، ایزدی‌ها، کلدانی‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و اعراب بوده است.»

او با رد لفاظی‌های تفرقه‌انگیز گفت:«ما وقت نداریم به رقبای خود پاسخ دهیم. عملکرد ما و ایجاد رفاه در کوردستان پاسخ ما به دشمنان پارت دموکرات کوردستان خواهد بود. مردم کورد حقیقت را در مورد پارت دموکرات کوردستان می‌بینند.»

وی از دستاوردهای دولت اقلیم کوردستان تقدیر کرد و به سابقه مستمر آن در توسعه و ارائه خدمات اشاره کرد. همچنین از رهبری نخست وزیر مسرور بارزانی تمجید کرد و گفت:«هر روز شاهد افتتاح طرح‌ها و پایه‌گذاری طرح‌‌های جدید توسط او هستیم. پارت دموکرات کوردستان این است و اینها خدمات پارت دموکرات کوردستان هستند.»

گردهمایی دهوک یکی از بزرگترین رویدادهای انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان پیش از برگزاری انتخابات مجلس عراق در ۱۱ نوامبر است و پیام این حزب مبنی بر وحدت، پیشرفت و تعهد به حفاظت از حقوق کوردها در چارچوب یک عراق فدرال است.

ب.ن