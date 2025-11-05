مسرور بارزانی: پروژهی «مسیر زندگی» تحول کیفی در زندگی شهروندان اربیل ایجاد میکند
نخستوزیر اقلیم کوردستان با ابراز خرسندی از آغاز پروژهی «مسیر زندگی» در اربیل، تاکید کرد این طرح تغییرات مثبتی در زندگی، محیط زیست و سلامت شهروندان به ارمغان خواهد آورد
مسرور بارزانی، نخستوزیرِ اقلیم کوردستان، از آغازِ پروژهی «مسیر زندگی» ابرازِ خرسندی کرد و گفت: «به دلیلِ این پروژهها، پس از مدتِ کوتاهی، تغییراتِ کیفی در زندگی، محیطِ زیست و سلامتِ شهروندانِ ما به وجود خواهد آمد.»
مسرور بارزانی، نخستوزیرِ اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) در حسابِ کاربریِ خود در شبکهی اجتماعیِ ایکس (توییتر سابق) نوشت: «خوشحالم که امروز، سنگِ بنایِ پروژهی «مسیر زندگی» را در شهرِ اربیل گذاشتیم که تاثیرِ همهجانبهای بر گشایشِ بیشترِ پایتخت، به ویژه از نظرِ گردشگری، خواهد داشت.»
نخستوزیرِ اقلیم کوردستان اشاره کرد که به دلیلِ این پروژهها، پس از مدتِ کوتاهی، تغییراتِ کیفی در زندگی، محیطِ زیست و سلامتِ شهروندانِ ما به وجود خواهد آمد.
We laid the foundation stone for Pathway of Life in Erbil, a project that will have wide-ranging impacts on the capital’s development, particularly in tourism.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 5, 2025
With these projects, real change is coming to the quality of life, environment, and health of our people soon. pic.twitter.com/lxRVwW2ZPQ
ویژگیهای پروژه به تفکیک:
-مساحت: کلِ مساحتِ اختصاصیافته به پروژه ۱۰۱,۶۰۰ متر مربع است.
-ساختارِ آبی: پروژه از ۳ دریاچه تشکیل شده و با ۲ مسیرِ آبیِ دایرهای در اطرافِ اربیل میچرخد.
-عرضِ مسیر: عرضِ مسیرِ پروژه بینِ ۱۵ تا ۲۵ متر است.
-عمقِ مسیر: عمقِ مسیرِ ۵ متر خواهد بود.
-طراحی: پروژهی «مسیر زندگی» توسطِ مهندسانِ داخلی و مشاورانِ ایتالیایی طراحی شده است.
- موقعیت: پروژه از محلههای شاویز و سهبردان آغاز شده و تا جادهی اصلیِ کرکوک و سپس جادهی مخمور ادامه مییابد.