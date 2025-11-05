در حادثه‌ای در جزیره‌ی ایل دورلون فرانسه، یک مرد ۳۵ ساله با خودروی خود به عابران پیاده و دوچرخه‌سواران حمله کرد که منجر به زخمی شدن ۱۰ نفر شد

بر اساسِ گزارشِ رسانه‌ها، یک مردِ ۳۵ ساله در جزیره‌ی آتلانتیکیِ ایل دورلون در فرانسه، با خودرو به طور عمدی عابرانِ پیاده و دوچرخه‌سواران را زیر گرفت. در اثرِ این حادثه، ۱۰ نفر زخمی شدند که حالِ چهار نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

آرنو لاریز، دادستانِ شهرِ لا روشل، اعلام کرد که این مرد به اتهامِ «اقدام به قتل» بازداشت شده است. گفته می‌شود او هنگامِ دستگیری فریادِ «الله اکبر» سر داده است، اما انگیزه‌ی او هنوز مشخص نیست.

دادستانِ لاریز افزود که دادستانیِ ضدتروریسم در حالِ حاضر در پرونده دخیل نیست. به گفته‌ی او، این مرد که ساکنِ جزیره است، پیش‌تر نیز به دلیلِ ارتکابِ جرائمِ دیگر برای پلیس شناخته‌شده بود. منابعِ تحقیقاتی گزارش داده‌اند که او در مسیری چند کیلومتری با خودرویِ خود به مردم حمله کرده است.

بر اساسِ اعلامِ ژاندارمریِ فرانسه، این حادثه حدودِ ساعتِ ۸:۴۵ صبح در شهرِ سن‌پیر-دولرون در مرکزِ جزیره رخ داده است. در ابتدا تصور می‌شد که چند تصادفِ رانندگی با یک راننده در میان است، اما بعد مشخص شد که عابرانِ پیاده و یک دوچرخه‌سوار به طور عمدی هدف قرار گرفته‌اند.

لوران نونه، وزیر کشورِ فرانسه، اعلام کرد که شخصاً به محلِ حادثه در جزیره خواهد رفت. این جزیره که در میانِ گردشگران محبوب است، در غربِ فرانسه و در نزدیکیِ بندرِ لا روشل در سواحلِ اقیانوسِ اطلس قرار دارد.