در حالی که دولت ایران هرگونه قصد برای تغییر قیمت بنزین را رد می‌کند، برخی نمایندگان مجلس نسبت به احتمال افزایش قیمت و پیامدهای آن هشدار داده و خواستار شفافیت شده‌اند

3 ساعت پیش

ابراهیم رضایی، نماینده‌ی مجلسِ شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۵ نوامبر (۱۴ آبان) در جلسه‌ی علنیِ مجلس با هشدار درباره‌ی احتمالِ گران‌شدنِ قیمتِ بنزین در ایران گفت که «شیوه‌ی اجرای» این موضوع می‌تواند «بسیار خطرناک» باشد. پیش از این، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با دفاع از لزومِ افزایشِ قیمتِ بنزین گفته بود که ارائه‌ی آن به مردم با چنین قیمتی «منطقی» نیست.

رضایی تاکید کرد: «به جهتِ اهمیتی که این موضوع برای کشور دارد، باید دقت شود که برخی از فجایعِ گذشته تکرار نشود.» اشاره‌ی او به افزایشِ ناگهانیِ قیمتِ بنزین در سالِ ۱۳۹۸ و اعتراضاتِ گسترده نسبت به آن است که باعثِ کشته شدنِ دست‌کم ۱۵۰۰ نفر و همچنین بازداشتِ هزاران نفر از معترضان شد.

به گفته‌ی این سخنگویِ کمیسیونِ امنیتِ ملی و سیاستِ خارجیِ مجلس، اکنون نیز «زمزمه‌هایی» درباره‌ی افزایشِ قیمتِ بنزین به گوش می‌رسد که مجلس «در جریانِ آن نیست.»

به تازگی و همزمان با انتشارِ اخبار درباره‌ی احتمالِ افزایشِ قریب‌الوقوعِ قیمتِ بنزین در ایران، پزشکیان نیز در جلسه‌ی هیئتِ دولت اعلام کرد که در اصلِ افزایشِ قیمتِ بنزین، هیچ تردیدی وجود ندارد.

اما محمد جعفر قائم‌پناه، معاونِ مسعود پزشکیان، امروز در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئتِ دولت اعلام کرد که برای قیمتِ بنزین «هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است.»

از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگویِ دولت، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان به خبرنگاران گفت که دولت «هیچ قصدی» برای تغییرِ قیمتِ بنزینِ سهمیه‌ای، «چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳۰۰۰ تومان» ندارد. او تاکید کرد: «بنزینی که به عنوانِ سهمیه برای افراد در نظر گرفته شده، همچنان با همین قیمت‌ها عرضه خواهد شد.»

به گفته‌ی سخنگویِ دولت، مسعود پزشکیان «در حالِ حاضر روزانه چند میلیون دلار بنزین وارد می‌کنیم. بنابراین، ضروری است که در راستایِ ساماندهیِ منابعِ ارزیِ مرتبط با بنزین و با هدفِ بهبودِ معیشتِ مردم، توسعه‌ی صنعت، ایجادِ زیرساخت‌ها و ارتقایِ وضعیتِ اقتصادیِ کشور، اقداماتی انجام شود.» اما وی درباره‌ی اقداماتِ احتمالی در این زمینه و شیوه‌ی اجرایِ آنها توضیحی نداد.

در هفته‌های گذشته، رضا سپهوند، دبیرِ کمیسیونِ انرژیِ مجلس، از بررسیِ طرحی در دولت خبر داده بود که بر اساسِ آن نرخِ سومی برای بنزین تعیین می‌شود. به گفته‌ی او رقمِ پیشنهادی ۷۵۰۰ تومان است اما «هنوز نهایی نشده است.»

در حالی که مسعود پزشکیان در مناظراتِ انتخاباتیِ خود تاکید می‌کرد که بنزین «بدونِ رضایتِ مردم» گران نخواهد شد، اما او در آبان ماهِ سالِ گذشته با ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴ از مفادِ آن از جمله افزایشِ قیمتِ بنزین و نیز افزایشِ بودجه‌ی دفاعی حمایت کرد؛ امری که به نظر می‌رسید «رضایتِ مردم» در آن در نظر گرفته نشد.

او با حضور در مجلسِ شورای اسلامی ضمنِ دفاع از در نظر گرفتنِ افزایشِ قیمتِ بنزین در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۴۰۴ بر «الزامی» بودنِ «اصلاح در نظامِ ارزی و یارانه‌ی سوخت» و نیز «اصلاح یارانه‌ی انرژی» تاکید کرد. پزشکیان اندکی پس از رئیس‌جمهور شدن نیز اعلام کرده بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلارِ آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.» او همچنین با بیانِ اینکه مصرفِ بنزین در سالِ گذشته حدودِ ۴۰ درصد بالاتر از سالِ ۱۳۹۸ بوده، در ادامه گفت که در حالِ حاضر هزینه‌ی تمام‌شده‌ی بنزین بدونِ در نظر گرفتنِ قیمتِ نفت حدودِ ۸۰۰۰ تومان است.

به گفته‌ی کارشناسان، از نخستین تبعاتِ افزایشِ قیمتِ انرژی، افزایشِ شکافِ طبقاتی در جامعه خواهد بود. اکنون با وجودِ انکارِ دولت در زمینه‌ی افزایشِ احتمالیِ قیمتِ بنزین، برخی از نمایندگانِ مجلس از چنین اقدامی حمایت می‌کنند. همچنان که در روزهای گذشته، جعفر قادری، نایب‌رئیسِ کمیسیونِ اقتصادیِ مجلس، با دفاع از افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی گفت: «از نظرِ من اصلاحاتِ انرژی بخشی از اصلاحاتِ اقتصادی است و با توجه به اینکه در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنیم، اصلاحات در بخشِ یارانه‌ی حامل‌های انرژی باید اعمال شود.» به گفته‌ی او «منطقی نیست که این میزان یارانه انرژی در کشور پرداخت شود.» موضوعی که مسعود پزشکیان نیز پیش از این درباره‌ی آن گفته بود. قادری همچنین خواستارِ محدود شدنِ سهمیه‌ی بنزین به خودروهای شخصی شده است.