وزارت کشور آلمان انجمن "مسلم اینتراکتیو" را به دلیل مخالفت با نظم قانون اساسی و ترویج نفرت ممنوع اعلام کرد و دستور انحلال آن را صادر کرد

3 ساعت پیش

وزارت کشورِ آلمان، روز سه‌شنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان)، یک انجمنِ اسلام‌گرا با نامِ «مسلم اینتراکتیو» را به دلیلِ مخالفت با نظمِ قانون اساسی و ایده‌ی تفاهم بینِ ملت‌ها ممنوع اعلام کرد و دستورِ انحلالِ آن و مصادره‌ی دارایی‌هایش را صادر کرد.

بر اساسِ گزارشِ رسانه‌های آلمان، از صبحِ روز چهارشنبه، بر اساسِ حکمِ قضایی، عملیاتِ جستجو علیه این انجمن در هفت مکان در هامبورگ آغاز شده است. همزمان، در چارچوبِ تحقیقات در موردِ انجمن‌های دیگری از جمله «از نسلِ اسلام» و «واقعیتِ اسلام»، دوازده مکانِ دیگر در ایالت‌های برلین و هسن نیز موردِ جستجو قرار گرفته‌اند.

وزیر کشورِ آلمان در این باره به رسانه‌ها گفت: «کسی که در خیابان‌های ما به طورِ تهاجمی خلافت را مطالبه می‌کند، به شیوه‌ای غیرقابلِ تحمل علیه دولتِ اسرائیل و یهودیان نفرت‌پراکنی می‌کند و حقوقِ زنان و اقلیت‌ها را تحقیر می‌کند، با حداکثرِ قاطعیتِ قانونی از سوی دولت روبرو خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم سازمان‌هایی مانند «مسلم اینتراکتیو» با نفرت‌شان جامعه‌ی آزادِ ما را تجزیه کنند، دموکراسیِ ما را تحقیر کنند و کشورمان را از درون موردِ حمله قرار دهند.»