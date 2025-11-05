مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد ایران باید همکاری خود را با بازرسان سازمان ملل بهبود بخشد تا از تشدید تنش با غرب جلوگیری کند

1 ساعت پیش

رافائل گروسی، مدیرکلِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که ایران باید همکاریِ خود را با بازرسانِ سازمان ملل به طور جدی بهبود بخشد تا از افزایشِ تنش با غرب جلوگیری کند. گروسی تاکید کرد که ایران پس از حملاتِ اسرائیل و آمریکا، تقریباً تمامِ اورانیومِ غنی‌شده‌ی خود را همچنان در اختیار دارد.

گروسی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی فایننشال تایمز اظهار داشت: «خسارت‌ها سنگین بوده، اما طبقِ برآوردهای ما، اگر نگوییم تمام، اما بیشترِ اورانیومِ غنی‌شده با غلظتِ ۶۰ درصد، و همچنین ذخایرِ اورانیومِ ۲۰ درصد، ۵ درصد و ۲ درصد هنوز در اختیارِ ایران است.»

بر اساسِ این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، گروسی در ادامه تاکید کرد: «تمامِ موادِ اورانیوم همچنان وجود دارند. هرچند ما آنها را به هیچ هدفِ نهاییِ خاصی مرتبط نمی‌کنیم، اما آشکار است که وجودِ چنین سطحِ بالایی از غنی‌سازی، نزدیک به درجه‌ی تسلیحاتی، نگران‌کننده است.»

به نوشته‌ی فایننشال تایمز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمانِ جنگِ ایران و اسرائیل در ژوئن (خرداد/تیر) بیش از ۱۰ بار در ایران بازرسی انجام داده است، اما اجازه‌ی ورود به تاسیساتِ هسته‌ای مانند فردو، نطنز و اصفهان که آمریکا هدف قرار داد را ندارد.

گروسی تصریح کرد: «ناچارم گزارش کنم که به طور کامل دسترسی به موادِ هسته‌ای را از دست داده‌ام.» او افزود نیازی به ارائه‌ی شکایت به شورای امنیتِ سازمان ملل درباره‌ی ناکامیِ بازرسی‌ها نمی‌بیند، اما بر لزومِ تقویتِ همکاری با ایران تاکید کرد.

گروسی در گفت‌وگو با فایننشال تایمز خاطرنشان کرد هرچند آژانس می‌کوشد روابطِ «تنش‌آلود» با ایران را با درکِ متقابل مدیریت کند، اما تهران هنوز باید به تعهداتِ خود پایبند باشد.

پیش‌تر، عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، اعلام کرده بود که تهران قصد دارد غنی‌سازیِ اورانیوم برای اهدافِ صلح‌آمیز را ادامه دهد و احتمالِ گفت‌وگو درباره‌ی آینده‌ی برنامه‌ی موشکیِ تهران را رد کرد.