آغاز پروژه «مسیر زندگی» در اربیل؛ گامی راهبردی برای توسعه گردشگری اقلیم کوردستان

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان سنگ بنای پروژه «مسیر زندگی» را در اربیل گذاشت؛ هیئت گردشگری پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی ورود گردشگران را در پی اجرای این طرح اعلام کرد

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) در مراسمی رسمی، سنگ بنای پروژه «مسیر زندگی» را در شهر اربیل، پایتخت اقلیم، به زمین گذاشت. این پروژه با هدف توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اربیل طراحی شده است.

بارزانی در سخنرانی خود در این مراسم تأکید کرد که پروژه «مسیر زندگی» یکی از طرح‌های مهم شهر اربیل است و تأثیرات همه‌جانبه‌ای بر پیشرفت و رشد بیشتر این شهر، به‌ویژه در حوزه‌ی گردشگری، خواهد داشت. وی افزود که این پروژه تغییرات اساسی در زندگی ساکنان محله‌های اطراف و به‌طور کلی شهر اربیل ایجاد کرده و به یکی از جاذبه‌های گردشگری برجسته‌ی اربیل و کوردستان تبدیل خواهد شد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به وضعیت پیشین منطقه‌ی اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: «شکایات زیادی در مورد وضعیت نامناسب و غیربهداشتی این مکان دریافت می‌کردیم. این منطقه در ابتدا مسیری برای جلوگیری از سیلاب بود، اما متأسفانه به محل تجمع فاضلاب و زباله تبدیل شده بود و از نظر بهداشتی، تهدیدی جدی برای زندگی ساکنان این محله‌ها به شمار می‌رفت. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم این پروژه مهم را در این منطقه اجرا کنیم.» او به مردم اربیل، به‌ویژه ساکنان این منطقه، تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که به‌زودی شاهد تغییرات کیفی در زندگی و بهبود محیط زیست و سلامت خود باشند.

توسعه‌ی گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی

ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی هیئت گردشگری اقلیم کوردستان، در همین روز به وب‌سایت کوردستان۲۴ گفت که ایجاد کورنیش «مسیر زندگی» در اربیل، یکی از زیباترین و بهترین پروژه‌هایی است که برای توسعه‌ی بخش گردشگری انجام شده است. او افزود که افتتاح این پروژه به جذب بیشتر گردشگران به اربیلِ پایتخت کمک کرده و این شهر را، به‌ویژه با تکمیل کمربند سبز، در ردیف شهرهای مدرن قرار خواهد داد.

عبدالمجید توضیح داد که در «مسیر زندگی» می‌توان ده‌ها فعالیت گردشگری مهم از جمله جشنواره‌های بزرگ، فضاهای خانوادگی و بازی کودکان را برگزار کرد و خانواده‌ها نیز می‌توانند در آن به استراحت بپردازند. وی این اقدامات را در چارچوب برنامه‌ها و پروژه‌های دولت اقلیم کوردستان برای بخش گردشگری دانست.

سخنگوی هیئت گردشگری همچنین اشاره کرد که راهبرد کابینه‌ی نهم دولت اقلیم، ایجاد چندین کورنیش بوده که علاوه بر فواید زیست‌محیطی، بهترین راه برای تشویق بیشتر گردشگران، به‌ویژه گردشگران خارجی، است. او افزود که در طول فعالیت این کابینه، نرخ ورود گردشگران ۲۰ درصد افزایش یافته است.

عبدالمجید در پایان گفت که در کابینه‌ی نهم، ۸۰ پروژه‌ی بزرگ گردشگری اجرا شده که علاوه بر منافع گردشگری، بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که ۸۰ درصد آن‌ها داخلی هستند. وی همچنین پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی را از مهم‌ترین طرح‌هایی دانست که به افزایش ورود گردشگران به اقلیم کوردستان کمک کرده‌اند.