در مراسمی رسمی، تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد جدید در حوزه‌های ادبیات و زبان کوردی در اقلیم کوردستان به ثبت رسیدند

1 ساعت پیش

در مراسمی ویژه که چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴)، در سالنِ کوردستانِ اداره‌ی سازمان‌های غیردولتی برگزار شد، گواهی ثبت به تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد جدید در زمینه‌ی ادبیات و زبان کوردی اعطا گردید.

این سازمان‌ها که بیشتر در حوزه‌های ادبیات، آرشیو کوردی، زبان کوردی، محیط زیست، کارِ انسانی و چندین زمینه‌ی دیگر فعالیت می‌کنند، متعهد شدند که به صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی به مردم و اقلیم کوردستان خدمت کنند.

در این مراسم، نمایندگانِ سازمان‌های تازه ثبت‌شده، از دولتِ اقلیم کوردستان به دلیلِ سازماندهی این رویداد و ارج نهادن به فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه در اقلیم، قدردانی کردند. آن‌ها همچنین از اداره‌ی سازمان‌های غیردولتیِ اقلیم کوردستان برای تسهیلات و خدماتی که از ابتدا تا مرحله‌ی نهاییِ دریافتِ گواهی ثبت به آن‌ها ارائه شده بود، تشکر و سپاسگزاری کردند.

سخنان رئیس اداره‌ی سازمان‌های غیردولتی

فلاح حسن، رئیس اداره‌ی سازمان‌های غیردولتی در دولتِ اقلیم کوردستان، در سخنرانی‌ای ضمنِ تبریک به سازمان‌های تازه ثبت‌شده، ابراز امیدواری کرد که این نهادها در کنارِ دولت، همکار، هماهنگ‌کننده و پشتیبان برای خدمت به مردم، پیشرفتِ کشور و توجه به فرهنگ، ادبیات و زبانِ کوردی باشند.