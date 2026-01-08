رامی عبدالرحمان: درگیری در اشرفیه شدت گرفته است

58 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، می‌گوید که در جریان درگیری‌ها در حلب، ارتش سوریه بیشتر از نصف محله اشرفیه را تصرف کرده‌ است و این در توافق با قبیله «بکاره» مقدور شده است که به ارتش سوریه اجازه پیشروی داده ‌است.

رامی عبدالرحمان، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، در مصاحبه با کوردستان۲۴، در خصوص درگیری‌های حلب گفت: پس از درگیری‌های شدید و تغییر در مواضع ائتلاف‌های محلی، ارتش سوریه توانست بیشتر از نصف محله اشرفیه در شهر حلب را تصرف کند و درگیری در نقاط دیگر محله به شدت ادامه دارد.

او گفت که قبیله «بکاره» که رئیس آن «ابو احمد ذکور»، مشاور امور قبیله‌ای دولت سوریه است، راه را برای ورود ارتش سوریه به محله اشرفیه باز کرده است.

او توضیح داد که یک گروه کوچک مسلح قبیله با به‌کارگیری سه خودرو حمله کرده‌ و در خط دفاعی اشرفیه نفوذ کرده‌اند، اگرچه در جریان جنگ یکی از خودروها منهدم شده است.

بر پایه گزارش‌ها درگیری به کوچه‌های محله اشرفیه کشیده شده است و به گفته رامی عبدالرحمان مهاجمان توانسته‌اند چند بخش محله را تصرف کنند و از دو طرف درگیری، کشته و زخمی‌ بر جای مانده است.

رامی عبدالرحمان گفت که به علت شدت درگیری وضعیت انسانی در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه رو به وخامت است و تعداد مجروحان افزایش پیدا کرده و بیمارستان‌ها با کمبود دارو و نیازمندی‌های پزشکی مواجه شده‌اند و این وقوع فاجعه را در پی خواهد داشت.

مدت چهار روز است که گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه، حملات مسلحانه به محله‌های کوردنشین شیخ مقصود و اشرفیه در حلب را آغاز کرده‌اند و در اثر آن شمار زیادی از ساکنان آواره شده‌اند. تاکنون ۱۳ شهروند جان خود را از دست داده و ۶۴ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

