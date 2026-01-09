تماس تلفنی احمد الشرع با پرزیدنت بارزانی

47 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی و احمد الشرع در یک تماس تلفنی درباره آخرین پیشامدهای سیاسی و تحولات منطقه، گفت‌وگو کردند.

بارگاه بارزانی، امروز جمعه ۹ ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه با پرزیدنت مسعود بارزانی، تماس تلفنی برقرار کرده است.

بر پایه بیانیه در این تماس تلفنی، آخرین پیشامدهای سیاسی سوریه و تحولات منطقه مورد گفت‌وگو قرار گرفته و دو طرف بر اهمیت ثبات و هماهنگی دوجانبه تاکید کرده‌اند.

همچنین پرزیدنت الشرع خاطرنشان کرده که کوردها بخشی اصیل و اصلی از مردم سوریه هستند و بر تعهد کامل دولت سوریه به تضمین حقوق میهنی و سیاسی و مدنی کوردها و سایر جوامع سوریه به طور برابر و بدون تبعیض، تاکید کرده است.

در این تماس تلفنی، پرزیدنت بارزانی، دیدگاه پرزیدنت الشرع را مورد تقدیر قرار داده و حمایت خود را از خواست و امید سوری‌ها برای ایجاد یک دولت فراگیر که همه جوامع را شامل شود و در آن شریک باشند، اعلام کرده است.

همچنین بر ضرورت تداوم مشاوره و هماهنگی در راستای در نظر گرفتن منافع تمام جریان‌ها و حفظ صلح اجتماعی تاکید کرده است.

