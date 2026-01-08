ابوبکر کاروانی: در سوریه نه دولتی وجود دارد و نه حاکمان به دموکراسی باور دارند

ابوبکر کاروانی در تحلیلی از وضعیت پیچیده‌ی سوریه اعلام کرد که حملات اخیر نتیجه‌ی توافقی پنهانی میان دمشق و اسرائیل است

3 ساعت پیش

ابوبکر کاروانی، سیاستمدار، روز پنجشنبه، ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴ )، در جدیدترین تحلیل سیاسی و استراتژیک خود از وضعیت پیچیده‌ی سوریه و تحولات خطرناک اخیر، در جریان شرکت در برنامه‌ی "باسِ روز" شبکه‌ی "کوردستان ۲۴"، ابعاد پنهان درگیری‌ها را روشن ساخت و اشاره کرد که آنچه اکنون علیه کوردها در سوریه رخ می‌دهد، نتیجه‌ی توافقی سیاسی و امنیتی میان دولت سوریه و اسرائیل است.

کاروانی در تحلیل خود تأکید می‌کند که مفهوم دولت به عنوان نهادی که نماینده‌ی مردم باشد، در سوریه دیگر وجود ندارد. او می‌گوید: «در سوریه نه دولتی وجود دارد و نه حاکمان دمشق به کوچکترین اصول دموکراسی باور دارند.»

به باور او، حمله‌ی گروه‌های مسلح وابسته به دولت دمشق به مناطق کوردنشین، به ویژه محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود، دستاوردی استراتژیک و مشترک برای سه طرف اصلی است که عبارتند از: دولت دمشق، اسرائیل و ترکیه.

در خصوص ماهیت نیروهایی که اکنون با نیروهای دموکراتیک سوریه و دیگر نیروهای کوردی در سوریه روبه‌رو هستند، ابوبکر کاروانی نسبت به پیشینه‌ی فکری این گروه‌ها هشدار می‌دهد و توضیح داد: «بخشی از این گروه‌ها حامل ایدئولوژی جهادی افراطی هستند که به راحتی مخالفان خود را تکفیر می‌کنند و زمینه را برای کشتار فراهم می‌آورند.» او در همین راستا اظهار داشت: «از این رو، از جامعه‌ی بین‌الملل می‌خواهم که به فوریت برای جلوگیری از کشتار و نسل‌کشی علیه کوردها در سوریه مداخله کنند.»

در بخش دیگری از سخنانش، کاروانی به وزن ملی کوردها به عنوان چهارمین ملت بزرگ خاورمیانه اشاره می‌کند. او به تاریخی تلخ اشاره می‌کند و می‌گوید: «رژیم‌های متوالی سوریه تجربه‌ی ۱۰۰ ساله در انکار حقوق کوردها را دارند و حتی آنان را به عنوان یک اقلیت نیز به رسمیت نشناخته‌اند.»

او معتقد است تا زمانی که جنبش ملی کورد و حقوق آن به رسمیت شناخته نشود، ثبات به منطقه باز نخواهد گشت. کاروانی به صراحت اعلام کرد: «بزرگترین و آشکارترین خطای تاریخی در خاورمیانه‌ی قدیم، به حاشیه راندن و سرکوب کوردها بوده است. تا این اشتباه تصحیح نشود، هرگز چیزی به نام (خاورمیانه‌ای جدید) ایجاد نخواهد شد.»

در پایان تحلیل خود، ابوبکر کاروانی نقشه‌ی راه جدیدی را برای آینده‌ی کوردها پیشنهاد می‌کند. او معتقد است اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد و مسئله‌ی کوردها حل نشود، کوردها مجبور خواهند شد تغییرات اساسی در شعارها و اهداف خود ایجاد کنند. کاروانی می‌گوید: «اگر سرکوب ادامه یابد، به نظر من کوردها باید شعار خود را تغییر دهند و دیگر درخواست حقوق اقلیت یا خودمختاری نکنند؛ بلکه باید مستقیماً خواسته‌ی خود را برای استقلال مطرح کنند و گام‌های عملی در این راستا بردارند.»

برای مدت سه روز است که گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه، حملات نظامی خود را بر دو محله‌ی کوردنشین "اشرفیه" و "شیخ مقصود" در حلب آغاز کرده‌اند. آن‌ها به صورت بی‌هدف این دو محله‌ی کوردنشین را بمباران می‌کنند که در نتیجه‌ی آن، تعداد زیادی از ساکنان این محله‌ها آواره شده‌اند. همچنین، ۱۳ شهروند جان خود را از دست داده و ۶۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.