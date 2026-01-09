در حمله به محلههای کوردنشین حلب ۸ غیرنظامی شهید شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – عصر روز پنجشنبه ۸ ژانویه، در حمله توپخانهای نیروهای وابسته به ارتش سوریه به مناطق مسکونی و مراکز درمانی محلههای کوردنشین حلب، یک خانواده شش نفره و دو کارمند یک مرکز درمانی، شهید شدند.
بر پایه گزارشهای منتشر شده توسط فعالان مدنی حلب، در حمله گروههایی مسلح وابسته به دولت سوریه به محله اشرفیه در حلب، دو کارمند یک مرکز درمانی به نامهای عدنان عارف عثمان و علی حنیف عثمان، که هر دو اهل روستای عینالحجر کوچک از توابع عفرین بوده، شهید شدهاند.
بر پایه گزارش، در محله شیخ مقصود نیز نیروهای دولت موقت سوریه، خانه یک شهروند غیرنظامی را آماج حمله توپخانهای کرده و در آن حمله شش عضو یک خانواده شهید شدهاند که سه کودک در بین آنها هستند. قربانیان عبارتند از:
امین رشو، پدر خانواده
زینب امین رشو، دختر امین
شروین حسن، عروس امین
نوا رشو، کودک
امین رشو، کودک
میرا رشو، کودک
در این حمله، نورا حسن، مادر خانواده مجروح شده و در بیمارستان خالد فجر، تحت معالجه قرار گرفته است.
این خانواده، اصالتا اهل روستای شیخوتکای از توابع ماباتا در عفرین هستند و در سال ۲۰۱۸، پس از تصرف عفرین، به حلب آواره شدهاند.
دیدبان حقوق بشر سوریه، اعلام کرد که در درگیرهای اخیر حلب تاکنون ۲۳ نفر شهید و ۹۸ نفر دیگر مجروح شدهاند و تعداد قربانیان حملات به محلههای کوردنشین، به ۱۱۶ نفر رسیده است.
ب.ن