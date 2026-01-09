بنیاد خیریه بارزانی: برای استقبال از آوارگان حلب آمادگی داریم
اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، کارزار توزیع کمکهای بشردوستانه بین آوارههای حلب در عفرین و اطراف آن را آغاز کرده است.
امروز جمعه ۹ ژانویه، رواج حاجی، مدیر بخش سوریه در بنیاد خیریه بارزانی، به کوردستان۲۴ گفت: تیمهای بنیاد، برای استقبال از خانوادههای کورد که در ناآرامیهای اخیر آواره شدهاند، در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
او تاکید کرد: همه نیازمندیهای لجستیکی برای حمایت از خواهران و برادران غرب کوردستان، تامین شدهاند.
رواج حاجی، گفت: تمام اقدامات لازم برای استقبال از تعداد زیاد آوارهها که پیشبینی میشود در آینده نزدیک بیشتر هم بشود، انجام شده است.
وی توضیح داد که در این راستا امروز جمعه برای حدود سه هزار خانواده آواره، غذای گرم تامین شده است و تیمهای پزشکی بنیاد، بازدید از اردوگاهها را برای معالجه سریع افراد بیمار و مجروح و تامین داروی لازم، آغاز کردهاند.
بنیاد خیریه بارزانی، حدود سه سال است که تیمهای امدادی خود را در شهر عفرین مستقر کرده است و اکنون ۵۰ کارمند و نیروی داوطلب آن در روند توزیع کمکها بین آوارههای حلب در عفرین، مشارکت دارند.
بیشتر آوارههای حلب به عفرین پناه بردهاند.
مسئولان بنیاد خیریه بارزانی، تاکید کردهاند که برای ارسال کمکها مشکلی ندارند و تمام نیازمندیها در داخل منطقه عفرین تامین شدهاند تا در اسرع وقت به دست مردم آسیبدیده برسند.
امدادرسانی بنیاد خیریه بارزانی در حالی انجام میشود که غرب کوردستان در شرایط حساس امنیتی و وضعیت دشوار انسانی قرار گرفته است.
بنیاد خیریه بارزانی، پیش از این نیز در شرایط دشوار به بخشهای دیگر کوردستان، کمکهای بشردوستانه ارسال کرده و تیمهای امدادرسانی فرستاده است.
ب.ن