تماس تلفنی مکرون و اردوغان با رئیسجمهور سوریه
اربیل (کوردستان۲۴) – روسای جمهور فرانسه و ترکیه در تماس تلفنی با رئیسجمهور سوریه، در خصوص اوضاع حلب و آخرین تحولات منطقه گفتوگو کردند.
صبح امروز جمعه ۹ ژانویه، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در دو تماس تلفنی جداگانه با احمد الشرع، رئيسجمهور سوریه گفتوگو کردند.
خبرگزاری رسمی سوریه – سانا، گزارش داد که در تماس تلفنی مکرون در خصوص افق همکاری دوجانبه و اوضاع حلب و آخرین تحولات منطقه گفتوگو شده و رئیسجمهور سوریه، نقش فرانسه در کاهش مشکلات انسانی و حمایت از بهبود وضعیت سوریه را ستوده است.
مکرون نیز بر اهمیت تداوم هماهنگی و مشاوره بین دو کشور، تاکید کرده است.
احمد الشرع، در تماس تلفنی با رئیسجمهور ترکیه هم در خصوص آخرین تحولات سوریه و تلاشها برای برقراری امنیت گفتوگو کرده و اردوغان، حمایت کشورش را از تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات در سوریه، اعلام کرده است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین بر اهمیت هماهنگی دوجانبه در «رویارویی با چالشها و تهدیداتی» که متوجه دو کشور میشوند تاکید کرده است.
دو طرف در این تماس تلفنی در خصوص تداوم روابط و هماهنگی فشرده بین نهادهای مربوطه دو کشور توافق نظر داشتهاند.
این در حالی است که مدت چهار روز است گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه، حمله به محلههای کوردنشین حلب را آغاز کردهاند و با شدت گرفتن حملات، شمار زیادی از ساکنان آن محلهها آواره شدهاند. همچنین ۱۳ شهروند جان خود را از داست داده و ۶۴ نفر دیگر مجروح شدهاند.
