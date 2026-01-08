5 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – کنفدراسیون جامعه کوردستانی در بیانیه‌ای از وضعیت انسانی در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب سوریه، هشدار داد و حملات نظامی ارتش سوریه و گروه‌های مسلح افراطی به شهروندان کورد را محکوم کرد. این فدراسیون همچنین در نظر گرفتن دیدگاه پرزیدنت بارزانی در خصوص وضعیت حلب را در راستای حفاظت از کوردهای غرب کوردستان، برای شرایط فعلی ضروری دانست.

در بیانیه که روز ۸ ژانویه منتشر شده است، کنفدراسیون جامعه کوردستانی از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و کشورهای دموکرات خواست که به سرعت برای توقف کشتار و جلوگیری از آوارگی اجباری مردم کورد، اقدام کنند.

همچنین تاکید شده است که لازم است جامعه بین‌المللی به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود و جلوگیری از کشتار جمعی عمل کند. زیرا باید حفاظت از جان مردم بی‌گناه بر منافع سیاسی ترجیح داده شود.

کنفدراسیون جامعه کوردستانی، پیام پرزیدنت مسعود بارزانی در حمایت از حقوق مشروع مردم کورد در غرب کوردستان را ارج نهاده و آن را تاریخی توصیف کرده است.

بیانیه تاکید کرده است که دیدگاه پرزیدنت بارزانی مبنی بر دوری جستن مردم کورد از درگیری فرقه‌ای و جلوگیری از تنش ملیتی با اعراب، نقشه‌راهی حکیمانه برای حفظ منافع عالی ملت کورد و جلوگیری از جنگ و ویرانی بیشتر است.

این فدراسیون همچنین از همه نیروهای کوردستانی خواسته است که در این شرایط حساس همصدا باشند و از مردم مقاوم محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حمایت کنند.

این در حالی است که محله‌های کوردنشین حلب در اثر حملات ارتش سوریه تحت محاصره شدید و در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته‌اند.

ب.ن