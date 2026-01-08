1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، حمله ارتش سوریه به محله‌های کوردنشین حلب را محکوم کرد و آن را بر خلاف اصول دین مقدس اسلام دانست.

امروز جمعه ۹ ژانویه، عبدالله ویسی، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«حمله به کوردهای حلب را محکوم می‌کنیم و آنچه که در حال وقوع است، ستمی بزرگ علیه مردم کورد است.»

او گفت:«این حملات هیچ ارتباطی به دین مقدس اسلام ندارند و کاملا بر خلاف اصول و متون شریعت هستند و باید همه برای آرام کردن اوضاع تلاش کنند.»

عبدالله ویسی، تاکید کرد که وظیفه مراکز دینی جهان اسلام به طور کلی، و سوریه به طور اخص است، که در برابر این حملات سکوت نکنند و موضع خود را اعلام کنند، به طوریکه حقوق همه ملت‌ها و جوامع تضمین شود.

مدت چهار روز است که گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه، حمله به محله‌های کوردنشین حلب را آغاز کرده‌اند و با شدت گرفتن حملات، شمار زیادی از ساکنان آن محله‌ها آواره شده‌اند. همچنین ۱۳ شهروند جان خود را از داست داده و ۶۴ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

ب.ن